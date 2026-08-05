デュア・リパ＆カラム・ターナー、夫婦として初のレッドカーペット登場！
6月に結婚した英歌手デュア・リパと、ボンド候補としても名高い俳優のカラム・ターナーが、夫婦として初めてレッドカーペットイベントに来場した。
【写真】背中もざっくり デュア・リパのドレス姿
Peopleによると、現地時間8月3日、ニューヨークのSVAシアターでカラムが主演する映画『One Night Only（原題）』のプレミアイベントが行われ、デュアとカラムがそろって来場した。
デュアは、フェラガモによる胸元が大胆にカットされたホルターネックのカスタムドレスにゴールドジュエリーを合わせ、黒髪をタイトにまとめたスタイルで登場。一方のカラムは、ルイ・ヴィトンによるネイビーのダブルブレストスーツにレモンイエローのシャツ、ブラウンのレジメンタルタイをコーディネート。レッドカーペットでは、カラムがデュアの頬にキスをする姿もキャッチされた。
デュアとカラムは2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。その後、翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露し、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。「一緒に年を重ね、人生を経験する。なんて言っていいか分からないけれど、永遠に親友であろうという決断です。とても特別な気持ちです」と語っていた。
二人は5月31日にロンドンの役所で民事婚を行った後、6月6日にシチリアで豪華結婚式を挙行。2度目の挙式には、エルトン・ジョンやマーク・ロンソン、ジョー・アルウィン、グレース・ガマー、チャーリーXCX、ドナテラ・ヴェルサーチ、サイモン・ポルト・ジャックムスら豪華セレブが駆け付けたと伝えられている。
【写真】背中もざっくり デュア・リパのドレス姿
Peopleによると、現地時間8月3日、ニューヨークのSVAシアターでカラムが主演する映画『One Night Only（原題）』のプレミアイベントが行われ、デュアとカラムがそろって来場した。
デュアは、フェラガモによる胸元が大胆にカットされたホルターネックのカスタムドレスにゴールドジュエリーを合わせ、黒髪をタイトにまとめたスタイルで登場。一方のカラムは、ルイ・ヴィトンによるネイビーのダブルブレストスーツにレモンイエローのシャツ、ブラウンのレジメンタルタイをコーディネート。レッドカーペットでは、カラムがデュアの頬にキスをする姿もキャッチされた。
二人は5月31日にロンドンの役所で民事婚を行った後、6月6日にシチリアで豪華結婚式を挙行。2度目の挙式には、エルトン・ジョンやマーク・ロンソン、ジョー・アルウィン、グレース・ガマー、チャーリーXCX、ドナテラ・ヴェルサーチ、サイモン・ポルト・ジャックムスら豪華セレブが駆け付けたと伝えられている。