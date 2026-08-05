橋本将生×中島瑠菜『お姉ちゃんの翠くん』切なさ溢れる特報映像 久間田琳加＆松本怜生の出演も解禁
timelesz・橋本将生が主演し中島瑠菜がヒロインを務める映画『お姉ちゃんの翠くん』より、特報映像とポスタービジュアルが解禁。あわせて久間田琳加、松本怜生ら新キャストも解禁された。
【動画】映画『お姉ちゃんの翠くん』特報 切なさ溢れる映像解禁
本作は、目黒あむの大人気コミックの実写化で、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう…。
この度、本編映像初解禁となる、切なさ溢れる特報映像が到着した。
「知ってた。好きになっちゃいけないって」涙を拭うスイのモノローグから始まる映像では、最初は苦手だったお姉ちゃんの彼氏・翠くんに惹かれていくスイの様子が描かれる。車の運転席から微笑みかけるメガネ姿の翠くんや、受験勉強を教えてもらう最中、ふと距離が近づいた瞬間の翠くんの優しい表情に、思わず見とれてしまうスイ。彼への想いを募らせる一方、楽しそうに過ごす翠くんとお姉ちゃんを遠くから見つめながら、誰にも言えない気持ちを抱える切ない表情も切り取られている。
そして映像のラストには、「バイバイ、スイちゃん」とさよならを告げる翠くんのカットが映し出され、より一層切ない展開を予感させる仕上がりとなっている。
併せて解禁となったポスタービジュアルは、「初恋の人は、お姉ちゃんの彼氏でした」というキャッチコピーとともに、思わず憧れてしまう年上男子らしい優しい眼差しを向ける翠くんと、胸に秘めた切ない想いを瞳ににじませるスイの二人が、透明感溢れる光の中でまっすぐこちらを見つめている姿が収められている。
さらに、この切ない恋模様に複雑に絡み合うキャスト陣も発表。スイの姉、咲苗桃（さなえ・もも）を演じるのは久間田琳加。映画『顔だけじゃ好きになりません』（25）やNetflixシリーズ『SとX』（26）などに出演、同世代の女性を中心に高い人気を誇り、ノンノ専属モデルとして活躍中。妹のスイを大切にする、優しくて頼れる“かっこいいお姉ちゃん”を魅力的に体現する。
そして、スイの幼なじみ・水川菖（みずかわ ・あやめ）役には松本怜生。TVドラマ『シンデレラ クロゼット』（TBS／25）、配信ドラマ『人間標本』（Prime Video／25）、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に石田三成役として出演中の若手俳優。スイの翠くんへの恋心に気づきながらも、彼女への密かな想いを胸に秘める菖をさわやかに演じる。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。
※久間田琳加、松本怜生のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■久間田琳加（咲苗桃役）
今までにないような設定の作品で、脚本を読んだときから演じるのがとても楽しみでした。私が演じた桃ちゃんは難しい役柄でしたが、仕事への責任感が強くかっこいい女性で、演じられて楽しかったです。温かい雰囲気で包まれていた現場でしたので、その雰囲気が作品にも表れていると思います。原作の漫画を参考にしながら、現場の皆さんと作った作品なので、ぜひ楽しみにしていただきたいです！
■松本怜生（水川菖役）
出演のお話をいただいた時は、久しぶりの恋愛作品への参加でもあったので、「待っていました！」という気持ちで、とても嬉しかったです。原作を読み進めるうちに、僕自身も一読者として、翠くん派か菖派か悩みながら楽しんでいました。普段はクールな菖くんの感情が動く瞬間や、漫画ならではの可愛らしさや格好良さを表現するのが繊細で難しかったですが、原作を大切にしながら演じさせていただきました。映像ならではの菖くんの魅力も、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
【動画】映画『お姉ちゃんの翠くん』特報 切なさ溢れる映像解禁
本作は、目黒あむの大人気コミックの実写化で、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう…。
「知ってた。好きになっちゃいけないって」涙を拭うスイのモノローグから始まる映像では、最初は苦手だったお姉ちゃんの彼氏・翠くんに惹かれていくスイの様子が描かれる。車の運転席から微笑みかけるメガネ姿の翠くんや、受験勉強を教えてもらう最中、ふと距離が近づいた瞬間の翠くんの優しい表情に、思わず見とれてしまうスイ。彼への想いを募らせる一方、楽しそうに過ごす翠くんとお姉ちゃんを遠くから見つめながら、誰にも言えない気持ちを抱える切ない表情も切り取られている。
そして映像のラストには、「バイバイ、スイちゃん」とさよならを告げる翠くんのカットが映し出され、より一層切ない展開を予感させる仕上がりとなっている。
併せて解禁となったポスタービジュアルは、「初恋の人は、お姉ちゃんの彼氏でした」というキャッチコピーとともに、思わず憧れてしまう年上男子らしい優しい眼差しを向ける翠くんと、胸に秘めた切ない想いを瞳ににじませるスイの二人が、透明感溢れる光の中でまっすぐこちらを見つめている姿が収められている。
さらに、この切ない恋模様に複雑に絡み合うキャスト陣も発表。スイの姉、咲苗桃（さなえ・もも）を演じるのは久間田琳加。映画『顔だけじゃ好きになりません』（25）やNetflixシリーズ『SとX』（26）などに出演、同世代の女性を中心に高い人気を誇り、ノンノ専属モデルとして活躍中。妹のスイを大切にする、優しくて頼れる“かっこいいお姉ちゃん”を魅力的に体現する。
そして、スイの幼なじみ・水川菖（みずかわ ・あやめ）役には松本怜生。TVドラマ『シンデレラ クロゼット』（TBS／25）、配信ドラマ『人間標本』（Prime Video／25）、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に石田三成役として出演中の若手俳優。スイの翠くんへの恋心に気づきながらも、彼女への密かな想いを胸に秘める菖をさわやかに演じる。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。
※久間田琳加、松本怜生のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■久間田琳加（咲苗桃役）
今までにないような設定の作品で、脚本を読んだときから演じるのがとても楽しみでした。私が演じた桃ちゃんは難しい役柄でしたが、仕事への責任感が強くかっこいい女性で、演じられて楽しかったです。温かい雰囲気で包まれていた現場でしたので、その雰囲気が作品にも表れていると思います。原作の漫画を参考にしながら、現場の皆さんと作った作品なので、ぜひ楽しみにしていただきたいです！
■松本怜生（水川菖役）
出演のお話をいただいた時は、久しぶりの恋愛作品への参加でもあったので、「待っていました！」という気持ちで、とても嬉しかったです。原作を読み進めるうちに、僕自身も一読者として、翠くん派か菖派か悩みながら楽しんでいました。普段はクールな菖くんの感情が動く瞬間や、漫画ならではの可愛らしさや格好良さを表現するのが繊細で難しかったですが、原作を大切にしながら演じさせていただきました。映像ならではの菖くんの魅力も、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。