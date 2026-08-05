テレ朝お天気お姉さん27歳、ピンクのトップス姿が「プロポーション抜群」 昨年はデジタル写真集も発売
お天気キャスターの今井春花が5日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
そんな彼女が「この度、日本遺産普及協会の公式リポーターに就任しまし
た！」と投稿したのは、千葉県香取市の佐原地区で撮影された自身のオフショット。写真には、ピンクのフリル付きトップスにデニムパンツという装いの彼女が、カメラに優しく微笑みかける姿が収められている。
投稿の中で今井は「日本遺産は、ストーリーを大切にしています。その背景を知ることで、地元への愛着が深まり、旅行もさらに楽しくなると思います。気象キャスターとして培った『伝える力』を生かして、日本遺産の魅力を多くの方へ届けていきたいです」とつづっている。
ファンからは「おめでとうございます！」「とっても素敵です」「笑顔に癒されます」「相変わらず可愛すぎ」などの声が寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
そんな彼女が「この度、日本遺産普及協会の公式リポーターに就任しまし
た！」と投稿したのは、千葉県香取市の佐原地区で撮影された自身のオフショット。写真には、ピンクのフリル付きトップスにデニムパンツという装いの彼女が、カメラに優しく微笑みかける姿が収められている。
ファンからは「おめでとうございます！」「とっても素敵です」「笑顔に癒されます」「相変わらず可愛すぎ」などの声が寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）