“ミスヤンマガ”美女24歳、スタイルの良さ丸わかりキャミソール姿に反響
グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が4日、自身のInstagramを更新し、ドラマで共演した仲間たちと江の島での休日を満喫する姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ロゴが横に伸びている…！ “ミスヤンマガ”美女24歳、圧巻のスタイル 美女だらけの飲み会シーンも
この日、麻倉は「前にドラマで一緒だったメンバーで江ノ島へ」とつづりながら、休日を満喫するショットの数々を公開。1、2枚目では、夏らしく薄いキャミソールで銅グラスを片手にごきげんな様子のショット。なお、こちらのトップスは「台湾で買ったadidasのトップスお気に入り」とのこと。花火の動画やごちそうのほか、この日一緒に過ごしたゆみちぃ（木村友美）、白石蓮、蓼沼優衣の3人と写るショットを公開している。
「久しぶりに会えてちょー楽しかった！またすぐ予定立てたよ」と休日を満喫した麻倉の様子に、コメント欄には「かわいい」「楽しい宴会」といった声が寄せられている。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」Instagram（＠mizuki_asakura_）
【写真】ロゴが横に伸びている…！ “ミスヤンマガ”美女24歳、圧巻のスタイル 美女だらけの飲み会シーンも
この日、麻倉は「前にドラマで一緒だったメンバーで江ノ島へ」とつづりながら、休日を満喫するショットの数々を公開。1、2枚目では、夏らしく薄いキャミソールで銅グラスを片手にごきげんな様子のショット。なお、こちらのトップスは「台湾で買ったadidasのトップスお気に入り」とのこと。花火の動画やごちそうのほか、この日一緒に過ごしたゆみちぃ（木村友美）、白石蓮、蓼沼優衣の3人と写るショットを公開している。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」Instagram（＠mizuki_asakura_）