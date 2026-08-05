『君の好きは無敵』“瀬尾”佐野勇斗の「かわいい」に反響「ラブのターン来た」「恋しちゃった！？」
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が4日に放送。瀬尾（佐野）が「かわいい」と呟くラストに反響が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第4話 杏奈（松本若菜）が涙
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
ある日、杏奈は突然彼氏の麦（金田哲）に振られてしまう。瀬尾は新キャラクターの設定案を絵本のように作った。杏奈がその設定案を見ると、そこには新キャラクターとともに杏奈らしき女性の絵も書いてあった。杏奈はその設定案を読んで涙を流し、瀬尾に彼氏に振られてしまったことを打ち明ける。
瀬尾は謝る杏奈の隣にそっと新キャラクターのぬいぐるみを置いた。瀬尾は「さっき届いて。名前はチュチュチュエラ」と告白。チュチュは杏奈が話した思い出からとったと言い、チュエラはフランス語で「君はそこにいる」という意味だと説明する。
杏奈はチュチュチュエラのぬいぐるみを大切そうに抱きしめ「瀬尾さん。私、今支えられてます。この子に」と口にし「ありがとう、瀬尾さん」と感謝。杏奈は「ようこそチュチュチュエラ。かわいい」と笑い、その笑顔を見た瀬尾は「かわいい」と呟くのだった。
瀬尾の書いた絵本のような設定案と、その中に杏奈がいることに視聴者からは「泣いた」「胸がいっぱいになった」「めっちゃ素敵だった」「販売してほしい」「杏奈さんも出てきてる」「愛おしすぎる」などの声が続出。また、最後に瀬尾が「かわいい」と呟く場面には「ラブの部分始まったぞー」「ラブのターン来た」「ついにラブコメのラブがくる」「恋しちゃった！？」などの声が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第4話 杏奈（松本若菜）が涙
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
瀬尾は謝る杏奈の隣にそっと新キャラクターのぬいぐるみを置いた。瀬尾は「さっき届いて。名前はチュチュチュエラ」と告白。チュチュは杏奈が話した思い出からとったと言い、チュエラはフランス語で「君はそこにいる」という意味だと説明する。
杏奈はチュチュチュエラのぬいぐるみを大切そうに抱きしめ「瀬尾さん。私、今支えられてます。この子に」と口にし「ありがとう、瀬尾さん」と感謝。杏奈は「ようこそチュチュチュエラ。かわいい」と笑い、その笑顔を見た瀬尾は「かわいい」と呟くのだった。
瀬尾の書いた絵本のような設定案と、その中に杏奈がいることに視聴者からは「泣いた」「胸がいっぱいになった」「めっちゃ素敵だった」「販売してほしい」「杏奈さんも出てきてる」「愛おしすぎる」などの声が続出。また、最後に瀬尾が「かわいい」と呟く場面には「ラブの部分始まったぞー」「ラブのターン来た」「ついにラブコメのラブがくる」「恋しちゃった！？」などの声が集まっている。