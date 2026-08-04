『VIVANT』“成仏できない山本”迫田孝也、最上位モニター・新庄にツッコミ「納豆ちょっと我慢できるでしょ！」
『VIVANT 悪役会議室』が2日、日曜劇場『VIVANT』第12話放送後の23時からYouTubeで生配信された。第12話で逃亡中の新庄（竜星涼）の“うっかり行動”が明らかになると、山本役の迫田孝也が「納豆ちょっと我慢できるでしょ！」とツッコむ一幕があった。
【写真】詰めが甘かった！ 納豆をまぜまぜする新庄（竜星涼）
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を“深掘り”＆“分析”する番組。
第12話では、姿を消した警視庁公安部所属にしてテントのモニター・新庄（竜星涼）がタイに潜伏していることが判明。ドラムは、海外生活で日本食が恋しくなるのではないかと推理し、日本食を購入した人物を調査。その結果、納豆と赤飯を購入していた家庭にたどり着き、新庄が潜伏先で納豆を食べていたことから居場所が判明する展開が描かれた。
これに食いついたのが、同話でテントのモニター階級において“最下位ランク”であることが示唆された山本役の迫田。第12話では、ゴビの裏切りが発覚した際の回想シーンも登場したことから、山本役の迫田は「このラジオが始まってちょっと2人上から（山本を）見下ろしてたけど、私のところまでゴビ降りてきたからね」とゴビは山本側であるとコメント。
ワニズ役の河内が「我々は詰めが甘い」と自嘲すると、迫田は「詰めが甘いと言えば新庄さんもじゃない？」と反応した。
迫田は「納豆とお赤飯あんなところで食べないよ！」「あんだけプライベートジェットでさ、計画立ててるのにさ、納豆ちょっと我慢できるでしょ！」とヒートアップ。「あんな、めっちゃやってて」と、納豆を念入りに混ぜる新庄の手元まで再現し、スタジオを笑わせた。
これにコメント欄でも、「納豆がまんできるでしょは草」「バレバレ笑」「たしかに…納豆と赤飯食べるんかーい」「ガバガバだよ新庄ｗ」「ツメが甘いwww」といった声が寄せられ、大いに盛り上がりを見せた。
なお、第12話ではアリにより、新庄が3階級あるモニターの最上位に位置することが判明。しかし詰めの甘さは悪役会議室の面々と大差ないのかもしれない。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて7月26日より毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。
【写真】詰めが甘かった！ 納豆をまぜまぜする新庄（竜星涼）
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を“深掘り”＆“分析”する番組。
これに食いついたのが、同話でテントのモニター階級において“最下位ランク”であることが示唆された山本役の迫田。第12話では、ゴビの裏切りが発覚した際の回想シーンも登場したことから、山本役の迫田は「このラジオが始まってちょっと2人上から（山本を）見下ろしてたけど、私のところまでゴビ降りてきたからね」とゴビは山本側であるとコメント。
ワニズ役の河内が「我々は詰めが甘い」と自嘲すると、迫田は「詰めが甘いと言えば新庄さんもじゃない？」と反応した。
迫田は「納豆とお赤飯あんなところで食べないよ！」「あんだけプライベートジェットでさ、計画立ててるのにさ、納豆ちょっと我慢できるでしょ！」とヒートアップ。「あんな、めっちゃやってて」と、納豆を念入りに混ぜる新庄の手元まで再現し、スタジオを笑わせた。
これにコメント欄でも、「納豆がまんできるでしょは草」「バレバレ笑」「たしかに…納豆と赤飯食べるんかーい」「ガバガバだよ新庄ｗ」「ツメが甘いwww」といった声が寄せられ、大いに盛り上がりを見せた。
なお、第12話ではアリにより、新庄が3階級あるモニターの最上位に位置することが判明。しかし詰めの甘さは悪役会議室の面々と大差ないのかもしれない。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて7月26日より毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。