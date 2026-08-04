マイケル・B・ジョーダン監督・主演で『華麗なる賭け』再映画化 2027年日本公開決定
アカデミー賞受賞俳優マイケル・B・ジョーダンが、監督、製作、主演を務める映画『THE THOMAS CROWN AFFAIR』が、邦題『華麗なる賭け』として、2027年に公開されることが決定した。あわせて、ジョーダン演じる大富豪が華麗な犯行に挑む予告編が解禁された。
【動画】全世界で話題沸騰の特報映像
本作は、スティーヴ・マックイーン主演で1968年に公開された映画『華麗なる賭け』を新たに映画化するクライム・エンターテインメント。同作は1999年にも、ピアース・ブロスナン主演の『トーマス・クラウン・アフェアー』としてリメイクされている。
主人公は、富も名声も美術品も、欲しいものをすべて手にした大富豪トーマス・クラウン。何不自由ない彼が盗みに挑むのは、警察や厳重なセキュリティー、“完璧”とうたわれるシステムを出し抜き、自らの知性がその上を行くと証明するため。その極上のスリルを求め、完璧な犯行をゲームのように楽しむ。
ジョーダンは、『クリード チャンプを継ぐ男』（2015年）のアドニス・クリード役で世界的な人気を獲得。『ブラックパンサー』（2018年）ではキルモンガーを演じ、2023年公開の『クリード 過去の逆襲』で長編映画監督デビューを果たした。今年3月に行われた「第98回アカデミー賞」では、『罪人たち』（2025年）で主演男優賞を受賞。本作は、アカデミー賞受賞後初の主演作であり、監督2作目となる。
製作には、ジョーダンが率いるアウトライアー・ソサエティと、『オッペンハイマー』『ダークナイト』のチャールズ・ローヴェンが参加。音楽は、グラミー賞とアカデミー賞の受賞歴を持つジョン・バティステが手がける。ジョーダンは米Varietyのインタビューで、本作は単なるリブートではなく“再創造”であり、より個人的でスリリングな物語になると語っている。
解禁された特報は、純白のタキシードを身にまとったトーマスが、美術館の大階段を悠然と進む場面から始まる。「リスクと共に生きてきた。だが、昨夜は特別だった――身震いがした」というモノローグに続き、映像は一気に加速する。夜の摩天楼をロープ一本で駆け下り、サーキットではクラシックカーが火花を散らして宙を舞う。厳重な警備の中で名画が消える瞬間などが映し出される。
そんなトーマスを追う捜査官を演じるのは、『ヒットマン』やドラマ『キャシアン・アンドー』のアドリア・アルホナ。社交の場で「自己紹介が必要だな。トーマス・クラウンだ」と名乗る彼に、「もちろん知ってる」と動じることなく応じ、静かに火花を散らす。
映像の最後には、断崖から海へ飛び込みながら「俺は誰にも捕まらない」と言い放つ。トーマス・クラウンという男の魅力が凝縮された映像となっている。
【動画】全世界で話題沸騰の特報映像
本作は、スティーヴ・マックイーン主演で1968年に公開された映画『華麗なる賭け』を新たに映画化するクライム・エンターテインメント。同作は1999年にも、ピアース・ブロスナン主演の『トーマス・クラウン・アフェアー』としてリメイクされている。
ジョーダンは、『クリード チャンプを継ぐ男』（2015年）のアドニス・クリード役で世界的な人気を獲得。『ブラックパンサー』（2018年）ではキルモンガーを演じ、2023年公開の『クリード 過去の逆襲』で長編映画監督デビューを果たした。今年3月に行われた「第98回アカデミー賞」では、『罪人たち』（2025年）で主演男優賞を受賞。本作は、アカデミー賞受賞後初の主演作であり、監督2作目となる。
製作には、ジョーダンが率いるアウトライアー・ソサエティと、『オッペンハイマー』『ダークナイト』のチャールズ・ローヴェンが参加。音楽は、グラミー賞とアカデミー賞の受賞歴を持つジョン・バティステが手がける。ジョーダンは米Varietyのインタビューで、本作は単なるリブートではなく“再創造”であり、より個人的でスリリングな物語になると語っている。
解禁された特報は、純白のタキシードを身にまとったトーマスが、美術館の大階段を悠然と進む場面から始まる。「リスクと共に生きてきた。だが、昨夜は特別だった――身震いがした」というモノローグに続き、映像は一気に加速する。夜の摩天楼をロープ一本で駆け下り、サーキットではクラシックカーが火花を散らして宙を舞う。厳重な警備の中で名画が消える瞬間などが映し出される。
そんなトーマスを追う捜査官を演じるのは、『ヒットマン』やドラマ『キャシアン・アンドー』のアドリア・アルホナ。社交の場で「自己紹介が必要だな。トーマス・クラウンだ」と名乗る彼に、「もちろん知ってる」と動じることなく応じ、静かに火花を散らす。
映像の最後には、断崖から海へ飛び込みながら「俺は誰にも捕まらない」と言い放つ。トーマス・クラウンという男の魅力が凝縮された映像となっている。