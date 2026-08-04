『ラヴ上等』全身タトゥー美女、和彫りびっしり美背中あらわのグラビアオフショット
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1への出演で注目を集めた ”おとさん”こと小野乙葉が4日、自身のInstagramを更新し、グラビアの撮影オフショットを公開した。
【写真】『ラヴ上等』全身タトゥー美女、こだわり抜いたランジェリーカット
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン1が2025年12月に配信されると、日本国内週間TOP10（シリーズ）4週連続1位、韓国週間TOP10（シリーズ）4週連続TOP10入り、さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）3週連続TOP10入りを果たし、国内外でたちまち大きな話題になった。
タトゥーが入ったメンバーは他にも複数いたが、中でもおびただしい量の和彫りが全身に入っていることで、男性出演者らからも一目置かれていた小野は先日、「【重大発表】」として、8月19日に初の自叙伝『毒愛』を上梓すると発表。「ちなみに、グラビアにも挑戦してます」「母からの呪縛からの解放という意味で緊縛にも挑戦しちゃいました。刺青も全開で出しています、ぜひ見てください！」とも明かしていた。
そんな小野はこの日、グラビアのオフショットを公開。公開された写真では、カメラに背を向けた小野が、振り返るショット。背中にはびっしりと刻み込まれた和彫りタトゥーが確認できる。そのほか、深いグリーン色をしたランジェリー姿のセクシーなカットも。ランジェリーについては「本気だからこそ今回ワガママ言って、ランジェリーも和をコンセプトにしてるブランドさんにお願いしたの」と、こだわった点を明かしている。
新たに小野が公開したグラビア撮影のオフショットにはコメント欄に「美しい。素敵。大好き。可愛い、かっこいい 全てをかな備えている憧れの存在」「おとちゃんまじ可愛い」「美しい」といった反響が寄せられている。
引用：「小野乙葉」Instagram（＠otosan_inkcat）
【写真】『ラヴ上等』全身タトゥー美女、こだわり抜いたランジェリーカット
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン1が2025年12月に配信されると、日本国内週間TOP10（シリーズ）4週連続1位、韓国週間TOP10（シリーズ）4週連続TOP10入り、さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）3週連続TOP10入りを果たし、国内外でたちまち大きな話題になった。
そんな小野はこの日、グラビアのオフショットを公開。公開された写真では、カメラに背を向けた小野が、振り返るショット。背中にはびっしりと刻み込まれた和彫りタトゥーが確認できる。そのほか、深いグリーン色をしたランジェリー姿のセクシーなカットも。ランジェリーについては「本気だからこそ今回ワガママ言って、ランジェリーも和をコンセプトにしてるブランドさんにお願いしたの」と、こだわった点を明かしている。
新たに小野が公開したグラビア撮影のオフショットにはコメント欄に「美しい。素敵。大好き。可愛い、かっこいい 全てをかな備えている憧れの存在」「おとちゃんまじ可愛い」「美しい」といった反響が寄せられている。
引用：「小野乙葉」Instagram（＠otosan_inkcat）