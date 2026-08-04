44歳美女タレント、浴衣姿が「可愛すぎる」「スタイル抜群」「すっっごい」 2002年のCMで大ブレイク
タレントの小野真弓が4日までに自身のInstagramを更新。浴衣姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。先日は「愛車を使ってストレッチ〜」と、真っ赤な愛車を披露。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が。
そんな彼女が「お祭り」と投稿したのは浴衣を着た自身のオフショット。写真には、櫓をバックにポーズを決める様子や、カメラに弾ける笑顔を見せる姿が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「スタイル抜群」「すっっご」「癒し」などの声が集まった。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。先日は「愛車を使ってストレッチ〜」と、真っ赤な愛車を披露。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）