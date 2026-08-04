令和のマシュマロボディ“ちゃんえな”中野恵那、写真集10.2発売決定「本当に素敵なものが出来た」
“ちゃんえな”の愛称でも親しまれ“令和の爆美女”と称されるモデルの中野恵那の写真集が、主婦と生活社より10月2日に発売されることが決定。中野からコメントが到着したほか、先行カットも公開された。
【写真】令和のマシュマロボディにうっとり！ 『中野恵那写真集（仮）』先行カット
2000年10月7日生まれ、大阪府出身、“ちゃんえな”の愛称で親しまれている中野。2016〜2020年に「Popteen」専属モデルを務め、2017年放送の『真夏のオオカミくんには騙されない』（AbemaTV）で人気を博した。2025年にはXに投稿したアパレルブランドのモデル写真が「令和の爆美女」と話題になり、投稿から3日で2560万インプを超える大バズり。総フォロワー数も61万8200人を超えるなど、アパレルブランドのルックや女性でオファーが絶えない人気モデルだ。
そんな彼女の写真集は、まるでAIかのようなその美しさをギュッと閉じ込めた一冊に。「もしも爆美女が隣にいたら…」を想像させる彼女感あふれる姿や、プールでの水着やお部屋でのランジェリーカットにも挑戦し“令和のマシュマロボディ”を披露。中野のさまざまな魅力が感じられる一冊となっている。
中野は「お話をいただいた時は、大好きなarさんから本を出せることがめちゃめちゃ嬉しかったです」と喜びの声を。
「撮影は本当に楽しかったので、最後のカットの夕日撮影では、終わるのが悲しくて密かにポロって涙がこぼれました」と振り返り、「スタッフの皆さんも素晴らしくて、本当に素敵なものが出来たと思います。写真集ではいつもよりナチュラルメイクが多く、素の自然に近い写真かなと思うので、いつもとは違う一面に注目していただきたいです」とコメントしている。
なお、東京・大阪で写真集お渡しイベントが決定。10月3日に東京・ブックファースト 新宿店、10月4日大阪・梅田 蔦屋書店にて写真集お渡しイベントを行う。1冊購入でサイン本お渡し、2冊購入でサイン本お渡し＋2ショット撮影と、令和の爆美女に会えるチャンスが。詳しくは各書店ホームページ、ar公式SNSにて。イベントは事前申し込み、先着での受付となり、予定枚数に達し次第販売終了となる。予約は8月4日よりスタート。
『中野恵那写真集（仮）』は、主婦と生活社より10月2日発売。定価3300円（税込）。
【写真】令和のマシュマロボディにうっとり！ 『中野恵那写真集（仮）』先行カット
2000年10月7日生まれ、大阪府出身、“ちゃんえな”の愛称で親しまれている中野。2016〜2020年に「Popteen」専属モデルを務め、2017年放送の『真夏のオオカミくんには騙されない』（AbemaTV）で人気を博した。2025年にはXに投稿したアパレルブランドのモデル写真が「令和の爆美女」と話題になり、投稿から3日で2560万インプを超える大バズり。総フォロワー数も61万8200人を超えるなど、アパレルブランドのルックや女性でオファーが絶えない人気モデルだ。
中野は「お話をいただいた時は、大好きなarさんから本を出せることがめちゃめちゃ嬉しかったです」と喜びの声を。
「撮影は本当に楽しかったので、最後のカットの夕日撮影では、終わるのが悲しくて密かにポロって涙がこぼれました」と振り返り、「スタッフの皆さんも素晴らしくて、本当に素敵なものが出来たと思います。写真集ではいつもよりナチュラルメイクが多く、素の自然に近い写真かなと思うので、いつもとは違う一面に注目していただきたいです」とコメントしている。
なお、東京・大阪で写真集お渡しイベントが決定。10月3日に東京・ブックファースト 新宿店、10月4日大阪・梅田 蔦屋書店にて写真集お渡しイベントを行う。1冊購入でサイン本お渡し、2冊購入でサイン本お渡し＋2ショット撮影と、令和の爆美女に会えるチャンスが。詳しくは各書店ホームページ、ar公式SNSにて。イベントは事前申し込み、先着での受付となり、予定枚数に達し次第販売終了となる。予約は8月4日よりスタート。
『中野恵那写真集（仮）』は、主婦と生活社より10月2日発売。定価3300円（税込）。