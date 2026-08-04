“国宝級BODY”158cm人気グラドルを艶やかに激写！ 圧巻の美ボディ開放する最新グラビア
『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 ちとせよしの「いまを艶やかに」』が配信中。このたび、誌面カットが解禁となった。
【写真】“国宝級BODY”158cm人気グラドル、清楚なワンピから美ヒップあらわ仰天カットも
ちとせよしのは、2000年、佐賀県生まれ。グラビアと並行して、2023年からアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動を開始。4th写真集『lotus serenity』が発売中のほか、Aircontrolと専属契約を結んだ最新DVD『Re:無題』がリリースされたばかり。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
いまやグラビアのほかアイドルとしても精力的に活躍するちとせよしのが、3年ぶりにグラビアン魂に登場。進化しつづける彼女の“いま”を艶やかに激写した！
花柄がアクセントとなっているランジェリー風の衣装を着て、圧巻のバストを捉えたカットが表紙に採用されており、煌びやかな印象を与えてくれる。大きなラッフルカラーが特徴的で、白地に黒のドット柄ブラウスで清楚感を演出をしながら、太ももまで長さがあるニーハイソックスで絶対領域を隠している。しかしページをめくった瞬間に、ベランダで洋服を脱ぎ捨てた開放的なカットが収められており、心を揺さぶってくる…。
ワインレッド色の編み編みなレースのセクシー衣装を着ながら、まろやかなボディラインと健康的なヒップを露わにさせながら、目線を外したポージングで自身の魅力を引き出している事が見受けられる。
人気急上昇中の、ちとせよしの“いまを艶やかに”撮影した本作を要チェックだ！
【写真】“国宝級BODY”158cm人気グラドル、清楚なワンピから美ヒップあらわ仰天カットも
ちとせよしのは、2000年、佐賀県生まれ。グラビアと並行して、2023年からアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動を開始。4th写真集『lotus serenity』が発売中のほか、Aircontrolと専属契約を結んだ最新DVD『Re:無題』がリリースされたばかり。
いまやグラビアのほかアイドルとしても精力的に活躍するちとせよしのが、3年ぶりにグラビアン魂に登場。進化しつづける彼女の“いま”を艶やかに激写した！
花柄がアクセントとなっているランジェリー風の衣装を着て、圧巻のバストを捉えたカットが表紙に採用されており、煌びやかな印象を与えてくれる。大きなラッフルカラーが特徴的で、白地に黒のドット柄ブラウスで清楚感を演出をしながら、太ももまで長さがあるニーハイソックスで絶対領域を隠している。しかしページをめくった瞬間に、ベランダで洋服を脱ぎ捨てた開放的なカットが収められており、心を揺さぶってくる…。
ワインレッド色の編み編みなレースのセクシー衣装を着ながら、まろやかなボディラインと健康的なヒップを露わにさせながら、目線を外したポージングで自身の魅力を引き出している事が見受けられる。
人気急上昇中の、ちとせよしの“いまを艶やかに”撮影した本作を要チェックだ！