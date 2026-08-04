映画『Michael／マイケル』ジャファー・ジャクソン、次回作でウィル・スミスと共演！
公開中の映画『Michael／マイケル』で主演を務めるジャファー・ジャクソンが、次回作でウィル・スミスと共演することが分かった。
【写真】“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソン
Peopleによると、ジャファーが出演するのは、Prime Videoで独占配信予定の映画『Supermax（原題）』。「世界で最も厳重な刑務所で起きた殺人事件を捜査する2人のFBI捜査官を描いた、スリリングでひねりの効いたアクションスリラー」になるといい、ウィル・スミスとアナソフィア・ロブが主役のFBI捜査官を演じる。ジャファーの役どころは明らかになっていない。
『Michael／マイケル』で映画初出演を果たしたジャファーは、2年にわたるリハーサルを経て、世界的スターである叔父、マイケルを圧巻の演技とパフォーマンスで体現し、注目を集めた。
『ボヘミアン・ラプソディ』のプロデューサー、グレアム・キングと『トレーニング デイ』、「イコライザー」シリーズのアントワーン・フークア監督がタッグを組み、若き日のマイケルの姿を描いた同作は、『オッペンハイマー』や『ボヘミアン・ラプソディ』を抜き、伝記映画として史上最高の興行成績を達成。8月3日時点で、2026年の世界興行収入ランキングで2位をキープしている。
『Supermax』は、「ハロウィン」シリーズのデヴィッド・ゴードン・グリーン監督がメガホンを取り、ドラマ『ナチ・ハンターズ』や『インベージョン』を手掛けたデヴィッド・ワイルとデヴィッド・J・ローゼンが脚本を担当。ウィルは自身の制作会社ウェストブルックを通じてプロデューサーも務める。8月中旬に撮影開始を予定している。
【写真】“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソン
Peopleによると、ジャファーが出演するのは、Prime Videoで独占配信予定の映画『Supermax（原題）』。「世界で最も厳重な刑務所で起きた殺人事件を捜査する2人のFBI捜査官を描いた、スリリングでひねりの効いたアクションスリラー」になるといい、ウィル・スミスとアナソフィア・ロブが主役のFBI捜査官を演じる。ジャファーの役どころは明らかになっていない。
『ボヘミアン・ラプソディ』のプロデューサー、グレアム・キングと『トレーニング デイ』、「イコライザー」シリーズのアントワーン・フークア監督がタッグを組み、若き日のマイケルの姿を描いた同作は、『オッペンハイマー』や『ボヘミアン・ラプソディ』を抜き、伝記映画として史上最高の興行成績を達成。8月3日時点で、2026年の世界興行収入ランキングで2位をキープしている。
『Supermax』は、「ハロウィン」シリーズのデヴィッド・ゴードン・グリーン監督がメガホンを取り、ドラマ『ナチ・ハンターズ』や『インベージョン』を手掛けたデヴィッド・ワイルとデヴィッド・J・ローゼンが脚本を担当。ウィルは自身の制作会社ウェストブルックを通じてプロデューサーも務める。8月中旬に撮影開始を予定している。