『VIVANT』“山本”迫田孝也、乃木に再びディスられ「お茶吹いた」 「俺はなんて危険な会社でモニターなんかやってたんだ！」絶叫も
『VIVANT 悪役会議室』が2日、日曜劇場『VIVANT』第12話放送後の23時からYouTubeで生配信された。第12話では、丸菱商事の乃木憂助（堺雅人）の同僚であり、テントのモニターだった山本巧（迫田孝也）が“最下位モニター”扱いされる場面が描かれ、放送後の『悪役会議室』でもその話題で大盛り上がりとなった。
【写真】アリ（山中崇）に最下位ジェスチャーをされる山本
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を“深掘り”＆“分析”する番組。
『VIVANT』第12話では、テントのモニターには3段階の階級が存在することがアリ（山中崇）によって明かされた。乃木が「では山本は……」と尋ねると、アリは親指で床を指し示すジェスチャーを披露。さらに乃木が「聞くまでもないですね……」と続けるなど、山本が最下位ランクであることが示唆されるシーンが放送された。
そして第12話ラストでは、丸菱商事の長野専務（小日向文世）に別班説が浮上するという衝撃展開で幕を閉じた。これを受け、放送直後の『VIVANT 悪役会議室』では冒頭から山本いじりがさく裂。「見ろ、トラウマ思い出してるやつがいる」と振られると、山本役の迫田は震える仕草を見せ、「俺がいた丸菱商事に別班が2人」と戦慄。
それでも「まだ彼が別班と確定したわけではない」（ワニズ／河内大和）、「確かに部屋に来ただけか」（ゴビ／馬場徹）と冷静にツッコまれると、「俺はなんて危険な会社でモニターなんかやってたんだ！ あんなところで誤送金計画なんて無謀すぎるだろ。俺だって接触コードとかやって死にたかったよ。ちきしょう！」と悔しげに叫び、笑いを誘った。
その後も「今週アリが言ってたぞ。テントにとってお前は最下位のモニターだって」（ワニズ）、「そもそも長野が大事にしてた太田に手を出した」（ゴビ）、「最低最悪」（ワニズ＆ゴビ）と散々な言われように、山本はタジタジの様子だった。
その後、3人は第12話の内容について考察を展開。その中で再び山本の“最下位モニター”ネタになると、迫田は「見ててお茶吹いたよ。あれ完全に俺いじってるでしょ。俺、ドラマ見てて思ったの。それまでアリと乃木を演じてた山中くんと堺さんが、あそこだけ素だったと思う」と真顔で“アドリブ説”を唱え、「違う違う。台本通りですよ」と諭されるも「絶対入れてきたよ！」と主張し共演者らを笑わせていた。
コメント欄でも「そっか、トラウマなのね（笑）」「可哀想にwww」 「最下位いじりwwwww」「あらためて『山本 最下位』強調されてましたねwww」などの声が相次ぎ、乃木によって第1シーズンで最期を迎えたにも関わらず、第2シーズンでもいじられ続ける“成仏できない男”に同情と爆笑の声が集まっていた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて7月26日より毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。
【写真】アリ（山中崇）に最下位ジェスチャーをされる山本
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を“深掘り”＆“分析”する番組。
そして第12話ラストでは、丸菱商事の長野専務（小日向文世）に別班説が浮上するという衝撃展開で幕を閉じた。これを受け、放送直後の『VIVANT 悪役会議室』では冒頭から山本いじりがさく裂。「見ろ、トラウマ思い出してるやつがいる」と振られると、山本役の迫田は震える仕草を見せ、「俺がいた丸菱商事に別班が2人」と戦慄。
それでも「まだ彼が別班と確定したわけではない」（ワニズ／河内大和）、「確かに部屋に来ただけか」（ゴビ／馬場徹）と冷静にツッコまれると、「俺はなんて危険な会社でモニターなんかやってたんだ！ あんなところで誤送金計画なんて無謀すぎるだろ。俺だって接触コードとかやって死にたかったよ。ちきしょう！」と悔しげに叫び、笑いを誘った。
その後も「今週アリが言ってたぞ。テントにとってお前は最下位のモニターだって」（ワニズ）、「そもそも長野が大事にしてた太田に手を出した」（ゴビ）、「最低最悪」（ワニズ＆ゴビ）と散々な言われように、山本はタジタジの様子だった。
その後、3人は第12話の内容について考察を展開。その中で再び山本の“最下位モニター”ネタになると、迫田は「見ててお茶吹いたよ。あれ完全に俺いじってるでしょ。俺、ドラマ見てて思ったの。それまでアリと乃木を演じてた山中くんと堺さんが、あそこだけ素だったと思う」と真顔で“アドリブ説”を唱え、「違う違う。台本通りですよ」と諭されるも「絶対入れてきたよ！」と主張し共演者らを笑わせていた。
コメント欄でも「そっか、トラウマなのね（笑）」「可哀想にwww」 「最下位いじりwwwww」「あらためて『山本 最下位』強調されてましたねwww」などの声が相次ぎ、乃木によって第1シーズンで最期を迎えたにも関わらず、第2シーズンでもいじられ続ける“成仏できない男”に同情と爆笑の声が集まっていた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて7月26日より毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。