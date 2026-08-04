『仮面ライダーマイス』スピンオフドラマ『十二支十色』がTTFCにて配信決定
9月6日スタートする『仮面ライダーマイス』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）のスピンオフドラマ『仮面ライダーマイス 十二支十色（じゅうにしといろ）』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて9月12日より配信されることが、本日4日に行われた『仮面ライダーマイス』制作発表会見にて解禁された。
【写真】今度の仮面ライダーはネズミ!? 「仮面ライダーマイス」全身ビジュアル
『仮面ライダージオウ補完計画』『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』などで人気の「TTFC補完シリーズ」として制作される『十二支十色（じゅうにしといろ）』は、その「十二支同盟」をフィーチャーし、彼らの素性に迫るドラマ。
人間を襲い捕食する謎のモンスター“不可思議（ふかしぎ）”と戦うマイスター・音澄宙（秋谷郁甫）、宙が仕える令嬢・瑞生優菜（堀川梨心）、十二支同盟のリーダー・嶺高華武利（東啓介）が登場。
さらに、マイスと不可思議の戦いを目撃し、行動をともにすることになる優菜の専属家庭教師・麻尾達臣（安宅波颯）、十二支同盟の寅・ティグル（金子隼也）、十二支同盟の卯・ダット（安藤奈々子）、十二支同盟の巳・ジャオ（坪倉康晴）も活躍する。
『十二支十色』第1話「君は十二支を知っているか？」は、知っていそうで詳しくは知らない「なぜ十二支がこの12種類の動物になったのか」の物語を解説。これを見れば「十二支」とは何かがよく分かる。
さらに、『仮面ライダーマイス』に携わるキャストやスタッフを深掘りするインタビュー企画がTTFCにて配信されることが決まった。。＜キャスト編＞＜スタッフ編＞それぞれの面から、『マイス』の魅力を届ける。
TTFCオリジナル TTFC補完シリーズ『仮面ライダーマイス 十二支十色（じゅうにしといろ）』は、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて、第1話が9月12日12時配信予定、2話以降は9月13日より毎週日曜9時30分配信。
【写真】今度の仮面ライダーはネズミ!? 「仮面ライダーマイス」全身ビジュアル
『仮面ライダージオウ補完計画』『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』などで人気の「TTFC補完シリーズ」として制作される『十二支十色（じゅうにしといろ）』は、その「十二支同盟」をフィーチャーし、彼らの素性に迫るドラマ。
さらに、マイスと不可思議の戦いを目撃し、行動をともにすることになる優菜の専属家庭教師・麻尾達臣（安宅波颯）、十二支同盟の寅・ティグル（金子隼也）、十二支同盟の卯・ダット（安藤奈々子）、十二支同盟の巳・ジャオ（坪倉康晴）も活躍する。
『十二支十色』第1話「君は十二支を知っているか？」は、知っていそうで詳しくは知らない「なぜ十二支がこの12種類の動物になったのか」の物語を解説。これを見れば「十二支」とは何かがよく分かる。
さらに、『仮面ライダーマイス』に携わるキャストやスタッフを深掘りするインタビュー企画がTTFCにて配信されることが決まった。。＜キャスト編＞＜スタッフ編＞それぞれの面から、『マイス』の魅力を届ける。
TTFCオリジナル TTFC補完シリーズ『仮面ライダーマイス 十二支十色（じゅうにしといろ）』は、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて、第1話が9月12日12時配信予定、2話以降は9月13日より毎週日曜9時30分配信。