土屋太鳳＆佐久間大介出演『マッチング TRUE LOVE』特別映像解禁 恋リア風の世界観から狂気に染まる
俳優・土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）の特別映像が解禁された。
【動画】“マッチングツアー”の個性豊かな参加者を紹介する特別映像
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
今回解禁されたのは、まるで恋愛リアリティーショーの予告映像さながらの特別映像。イベント会社で働く主人公・輪花（土屋）は、同僚の万由子（根矢涼香）から、南の島で開催される“マッチングツアー”の手伝いを依頼される。気乗りしない輪花だったが、2年前の“アプリ婚連続殺人事件”で亡くなった親友・尚美（片山萌美）の妹で大学生の伊藤愛羅（豊嶋花）が参加すると知り、案じてツアーへの同行を決意する。
今回の映像は、プロフィールムービー仕立ての特別映像。某恋愛リアリティーショーのオープニングを思わせるさわやかな雰囲気の中、“マッチングツアー”の個性豊かな参加者たちが次々と紹介されていく。
エステティシャンの日向ゆら（加藤史帆）と、呉服屋のお嬢様・松橋梨絵（瀧七海）が仲むつまじくピースをする姿や、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎（塚田僚一）がトレーニングに励む姿、愛羅とマッチする芸大生・野村安蘭（倉悠貴）など、恋の始まりを予感させるようなシーンが軽快な音楽とともに映し出される。しかし、マッチングツアーのマスコットキャラクター「ラッキーちゃん」が登場した瞬間、画面に突如として不穏なノイズが映し出される。
再び恋愛リアリティーショーさながらの世界観へと戻ると、韓国から参加するセレブ経営者イ・ソンイル（クァク・ドンヨン）と、恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子（花瀬琴音）がブランコで楽しそうに語り合う様子や、炎上系配信者・清水海斗（伊島空）、クールな女性経営者・氷室瑠璃（冨手麻妙）、エリートドクター・一条克彦（濱正悟）らも次々と登場する。
最後に、「南の島で恋してみました matching with you」というマッチングツアーのタイトルが映し出され、映像が終わるかと思いきや、再び画面にノイズが走る。仮面をかぶった謎の人物が姿を現し、「マッチングアプリでつくられた偽りの愛は滅びる」という不気味な声が響き渡る。さらに、砂浜で鎖につながれた血まみれの足や、ラッキーちゃんがモリを手に輪花に襲いかかる衝撃的なシーンなど、恋愛マッチングツアーとは到底思えない狂気の光景が次々と映し出され、映像は終了。恋愛リアリティーショーさながらのさわやかな世界観から一転、狂気へと突き落とされる衝撃の映像に。
この狂気のマッチングツアーの先に待ち受ける運命とは──。
【動画】“マッチングツアー”の個性豊かな参加者を紹介する特別映像
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
今回の映像は、プロフィールムービー仕立ての特別映像。某恋愛リアリティーショーのオープニングを思わせるさわやかな雰囲気の中、“マッチングツアー”の個性豊かな参加者たちが次々と紹介されていく。
エステティシャンの日向ゆら（加藤史帆）と、呉服屋のお嬢様・松橋梨絵（瀧七海）が仲むつまじくピースをする姿や、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎（塚田僚一）がトレーニングに励む姿、愛羅とマッチする芸大生・野村安蘭（倉悠貴）など、恋の始まりを予感させるようなシーンが軽快な音楽とともに映し出される。しかし、マッチングツアーのマスコットキャラクター「ラッキーちゃん」が登場した瞬間、画面に突如として不穏なノイズが映し出される。
再び恋愛リアリティーショーさながらの世界観へと戻ると、韓国から参加するセレブ経営者イ・ソンイル（クァク・ドンヨン）と、恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子（花瀬琴音）がブランコで楽しそうに語り合う様子や、炎上系配信者・清水海斗（伊島空）、クールな女性経営者・氷室瑠璃（冨手麻妙）、エリートドクター・一条克彦（濱正悟）らも次々と登場する。
最後に、「南の島で恋してみました matching with you」というマッチングツアーのタイトルが映し出され、映像が終わるかと思いきや、再び画面にノイズが走る。仮面をかぶった謎の人物が姿を現し、「マッチングアプリでつくられた偽りの愛は滅びる」という不気味な声が響き渡る。さらに、砂浜で鎖につながれた血まみれの足や、ラッキーちゃんがモリを手に輪花に襲いかかる衝撃的なシーンなど、恋愛マッチングツアーとは到底思えない狂気の光景が次々と映し出され、映像は終了。恋愛リアリティーショーさながらのさわやかな世界観から一転、狂気へと突き落とされる衝撃の映像に。
この狂気のマッチングツアーの先に待ち受ける運命とは──。