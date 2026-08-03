映画ランキング：『スパイダーマン』新作が初登場1位！『クレヨンしんちゃん』『モアナと伝説の海』もランクイン
最新の全国映画動員ランキング（7月31日〜8月2日の3日間集計、興行通信社調べ）は、トム・ホランド主演のシリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が初登場1位を獲得した。初日から3日間で観客動員97万3000人、興行収入15億5900万円を記録。トム・ホランドが主演する「スパイダーマン」シリーズで、歴代最高のオープニング動員および興行収入となった。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
7月31日の公開初日には、興行収入5億6543万4074円を記録し、2026年公開の洋画で最高の初日成績を達成。トビー・マグワイア版、アンドリュー・ガーフィールド版を含む歴代の実写「スパイダーマン」映画でも、最高の初日興収となった。
また、公開3日間の興行収入は、2020年以降に日本で公開された実写洋画として最高のオープニング成績となっている。
監督はデスティン・ダニエル・クレットン、共演は引き続きゼンデイヤ、ジェイコブ・バタロンのほか、パニッシャー役のジョン・バーンサル、ハルク役のマーク・ラファロらも参加している。
前週1位で初登場した『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、週末3日間で動員76万6000人、興収10億7200万円を記録して2位に。累計成績は動員305万人、興収44億円を既に突破している。
3位には、妖怪の国でピンチを迎える野原家を描いた「クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、初日から3日間で動員44万1000人、興収5億3900万円をあげ初登場。監督は渡辺正樹、声の出演は小林由美子、ならはしみき、森川智之らレギュラー陣に加え、伊藤沙莉、マユリカの阪本と中谷がゲスト声優として参加している。
公開5週目を迎えた『トイ・ストーリー５』は、週末3日間で動員43万1000人、興収5億6200万円をあげ4位となった。累計成績は動員691万人、興収97億円を超え、100億円突破が迫っている。
このほか新作では、“海に選ばれた少女”モアナの冒険を描いたディズニー・アニメーションを実写化した『モアナと伝説の海』が6位にランクイン。監督はトーマス・ケイル、モアナ役には奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ラガアイアが抜てきされ、半神半人のマウイ役はアニメ版に引き続きドウェイン・ジョンソンが扮している。
既存作品では、5位の『キングダム 魂の決戦』が累計で動員277万人、興収43億円を突破。7位の『Michael／マイケル』が累計で動員460万人、興収72億円を超えている。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月31日〜8月2日）
1（NEW）スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（公開週1）
2（1↓）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（2）
3（NEW）映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション（1）
4（2↓）トイ・ストーリー５（5）
5（3↓）キングダム 魂の決戦（3）
6（NEW）モアナと伝説の海（1）
7（4↓）Michael／マイケル（8）
8（6↓）パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー（2）
9（7↓）だぁれかさんとアソぼ？（2）
10（5↓）仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Ｗヒーロー夏映画 2026（2）
※11（NEW）開戦前夜（1）
7月31日の公開初日には、興行収入5億6543万4074円を記録し、2026年公開の洋画で最高の初日成績を達成。トビー・マグワイア版、アンドリュー・ガーフィールド版を含む歴代の実写「スパイダーマン」映画でも、最高の初日興収となった。
また、公開3日間の興行収入は、2020年以降に日本で公開された実写洋画として最高のオープニング成績となっている。
監督はデスティン・ダニエル・クレットン、共演は引き続きゼンデイヤ、ジェイコブ・バタロンのほか、パニッシャー役のジョン・バーンサル、ハルク役のマーク・ラファロらも参加している。
前週1位で初登場した『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、週末3日間で動員76万6000人、興収10億7200万円を記録して2位に。累計成績は動員305万人、興収44億円を既に突破している。
3位には、妖怪の国でピンチを迎える野原家を描いた「クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、初日から3日間で動員44万1000人、興収5億3900万円をあげ初登場。監督は渡辺正樹、声の出演は小林由美子、ならはしみき、森川智之らレギュラー陣に加え、伊藤沙莉、マユリカの阪本と中谷がゲスト声優として参加している。
公開5週目を迎えた『トイ・ストーリー５』は、週末3日間で動員43万1000人、興収5億6200万円をあげ4位となった。累計成績は動員691万人、興収97億円を超え、100億円突破が迫っている。
このほか新作では、“海に選ばれた少女”モアナの冒険を描いたディズニー・アニメーションを実写化した『モアナと伝説の海』が6位にランクイン。監督はトーマス・ケイル、モアナ役には奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ラガアイアが抜てきされ、半神半人のマウイ役はアニメ版に引き続きドウェイン・ジョンソンが扮している。
既存作品では、5位の『キングダム 魂の決戦』が累計で動員277万人、興収43億円を突破。7位の『Michael／マイケル』が累計で動員460万人、興収72億円を超えている。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月31日〜8月2日）
1（NEW）スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（公開週1）
2（1↓）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（2）
3（NEW）映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション（1）
4（2↓）トイ・ストーリー５（5）
5（3↓）キングダム 魂の決戦（3）
6（NEW）モアナと伝説の海（1）
7（4↓）Michael／マイケル（8）
8（6↓）パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー（2）
9（7↓）だぁれかさんとアソぼ？（2）
10（5↓）仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Ｗヒーロー夏映画 2026（2）
※11（NEW）開戦前夜（1）