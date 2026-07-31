timelesz佐藤勝利、アフレコ映像解禁 声優の難しさに「海外に来たみたいだった」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が初主演を務めるアニメーション映画『君と花火と約束と』（公開中）のアフレコ映像が解禁された。
【動画】アフレコに挑戦する佐藤勝利と原菜乃華
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。1枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚（はかな）くも切ないラブストーリーとなっている。主人公・夏目誠役は佐藤、ヒロイン・葉山煌役は原菜乃華、誠の前に現れる謎の少女・ハル役は高橋李依、誠の母役は今作の舞台と同じ新潟県出身の横澤夏子が務める。
今回、佐藤と原が役に息を吹き込む姿を捉えた映像が解禁された。今作で声優に初挑戦した佐藤は、「海外に来たみたいだった」と語るほど、アフレコの難しさに苦労したそう。アフレコ映像には、後ろから煌に驚かされて体勢を崩すシーンに全身で挑む姿や、煌との初々しい会話に息を吹き込む様子が収められている。
続く原のパートは、誠との出会いのシーンのアフレコ映像。はしゃぐ煌の無邪気なかわいらしさを表現し、アフレコを終え「アニメーションに声を吹き込む仕事がすごく好きだなと改めて感じました」と語っている。
【動画】アフレコに挑戦する佐藤勝利と原菜乃華
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。1枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚（はかな）くも切ないラブストーリーとなっている。主人公・夏目誠役は佐藤、ヒロイン・葉山煌役は原菜乃華、誠の前に現れる謎の少女・ハル役は高橋李依、誠の母役は今作の舞台と同じ新潟県出身の横澤夏子が務める。
続く原のパートは、誠との出会いのシーンのアフレコ映像。はしゃぐ煌の無邪気なかわいらしさを表現し、アフレコを終え「アニメーションに声を吹き込む仕事がすごく好きだなと改めて感じました」と語っている。