2019年4月19日、池袋で当時87歳の飯塚幸三氏の自家用車が暴走し、母子が死亡するなど12人が死傷した「池袋暴走事故」。被害の大きさから日本中から注目された事故はなぜ起きたのか？

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記者として長年、同事故を取材してきたTBSテレビの守田哲氏の新刊『池袋高齢者暴走事故 遺族と加害者家族の2060日』（文藝春秋）より、加害者である飯塚氏が運転していた車のドライブレコーダーの映像などをもとに再現した「事故直後の様子」をお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



事故当日の様子(写真：時事通信社)

「なんでこんなことに」

真菜さんと莉子ちゃんの乗る自転車が視界に入ったときの印象を、飯塚は次のように供述している。

「その瞬間、『あーなんでこんなことに』と悪夢を見ているように感じました。右から左に乳母車を押した女性が目に入り、ブレーキを右足で強く踏み出しました。その直後に、ブレーキが抜けて利かない感じがしました」

飯塚が見た悪夢とは何だったのか。ここからは、極めて辛い記述になる。

ドラレコ映像をコマ送りで確認する。自転車が横断歩道を渡り始めるが、信号待ちの車に隠れる。その後、再度すぐに現れ、前カゴが少しだけのぞく。続いて真菜さんが写る。真菜さんは車に気づかず、正面を向いている。コマを進めると、一気に接近して二人の姿が鮮明になる。

後部座席の莉子ちゃんは、帽子の上にヘルメットを被り、チャイルドシートのバーを握っている。そして、よく見ると、彼女の顔は飯塚の車の方向を向いていた。

私は何度も躊躇しながらコマ送りを続けた。

凄まじい衝撃音と飯塚夫妻の「うわあ！」という悲鳴とともに、ドラレコは、真菜さんの歪んだ麦わら帽子を捉えた。

その後、ドラレコのレンズはヒビだらけのフロントガラスやエアバッグの素材とみられるもので覆われた。映像は二秒間で途絶えた。この爆音は約一四〇メートル離れたホンダ車の販売店のスタッフの鼓膜にも届くほどだった。飯塚は衝突を避けるためにハンドルを右に切ったというが、それが事実かどうかはわからない。

このエリアを「第二現場」という。真菜さんは「ドン」という音とともに撥ねられ、空中に投げ出され、前方の信号機の高さまで飛ばされた。第一被害者の石川の自転車とは接触部分が異なった。石川は主に後輪で、サドル部分と後輪を繫ぐフレームが折れるに留まったが、真菜さんは前後輪でもろに衝撃を受けた。また、サドルの位置が石川は高かったが、低かった真菜さんはダメージを直接的に受けることになった。

「通行人がパニックになって…」

近くの店舗で仕事をしていた宇野良介（仮名）が証言に応じた。宇野は何かが爆発したような音を聞いてすぐ外に出た。道路には大勢の怪我人が倒れていた。「現実を理解できず状況がのみこめませんでした。通行人がパニックになっていて地獄絵図のようでした」

宇野の一番近くにいた被害者が真菜さんだった。真菜さんは道路の左側の路肩にうつ伏せで倒れていた。衝突場所から飯塚の車の進行方向と同じ護国寺方面に向け、交差点を越えて飛ばされたのだ。その距離は約五〇メートルに及んでいた。大量に出血し、顔は血まみれで、白いブラウスも真っ赤に染まっていた。周辺にも血だまりが出来ていた。真菜さんは靴下しか履いていなかった。

真菜さんの赤い靴の右足は真菜さんから約一〇メートル離れた日出町第二公園の敷地に落ちていた。左足は二〇メートルあまり離れた同じ公園の敷地内で見つかった。

リュックは道路のセンターラインあたりに落ちていた。空中に投げ出された際に、靴もリュックも体から離れたことによるもので事故の衝撃を物語っていた。

しばらくして到着した救急隊が必死で心臓マッサージを行っていた。

「子供が！ 子供が！」

「子供が！ 子供が！」という叫ぶ声があたりに響いた。宇野が振り向くと、衝突地点から約一〇メートル離れた交差点内に親子用自転車のチャイルドシートが落ちていた。その隙間から莉子ちゃんの足がのぞいていた。泣き声もなかった。

スーツ姿の男性が駆け寄って手を上げる。その後、その場にいた誰かが慮って小さな身体に上着をかけた。

〈「人をいっぱいひいてしまった」母娘は即死、10人が重軽傷を負う大事故に…《池袋暴走事故》妻まで失いかけた【加害者・飯塚幸三のその後】〉へ続く

（守田 哲）