【包丁不要】サバ缶とまいたけを入れて炊飯器に入れるだけ！超簡単なズボラ飯
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【包丁不要】サバ缶とまいたけで作る炊き込みご飯｜骨まで丸ごとカルシウムレシピ」と題した動画を公開しました。動画では、管理栄養士みほが、包丁を一切使わず炊飯器に材料を入れるだけで完成する、手軽で栄養満点な炊き込みご飯の作り方を紹介しています。
このレシピの最大の魅力は、その手軽さです。研いだお米に調味料を加え、メインの具材であるサバの水煮缶を「汁ごとドサッと」投入。まいたけも手でざっくりと割って入れるため、まな板や包丁を使う必要がありません。調理の際のポイントとして、「サバ缶ときのこに水分があるので水は少なめにするのがポイント！」と解説しており、水加減はお米2合に対して1.5合の目盛りに合わせます。また、具材が入っているため予約炊飯はNGとのことです。
炊き上がったご飯は、しゃもじでサバとまいたけを好みの大きさに崩しながら混ぜ合わせます。お茶碗に盛り付け、キッチンバサミで大葉を刻んで散らせば、風味豊かな炊き込みご飯の完成です。動画後半では、サバ缶とまいたけの組み合わせが「骨活ゴールデンコンビ」であると栄養学的な視点からも解説。サバ缶の豊富なカルシウムと、まいたけに含まれるビタミンDが、骨の健康をサポートすると語っています。
手軽に美味しく栄養が摂れる「ズボラ炊き込みご飯」。忙しい日の献立や、余った際のおにぎり用にも、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・お米 2合
・しょうゆ 大さじ2
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ1
・水 1.5合の目盛りまで
・サバ水煮缶 1缶（180g）
・まいたけ 小1パック
・大葉（お好みで） 適量
［作り方］
1. 炊飯器の釜に研いだお米を入れ、しょうゆ、酒、みりんを加える。
2. 水を1.5合の目盛りまで入れる。※サバ缶ときのこから水分が出るため、少なめにするのがポイント。
3. 調味料が均一になるようによく混ぜる。
4. サバ水煮缶を汁ごと全て入れる。
5. まいたけを手でざっくりと割って加える。
6. 通常モードで炊飯する。※具材が入っているため、予約炊飯はNG。
7. 炊き上がったら、サバとまいたけをお好みの大きさにしゃもじで崩しながら全体を混ぜ合わせる。
8. 器に盛り、お好みで大葉をハサミで刻んで乗せれば完成。余ったご飯はラップに包んでおにぎりにし、冷凍保存するのもおすすめ。
このレシピの最大の魅力は、その手軽さです。研いだお米に調味料を加え、メインの具材であるサバの水煮缶を「汁ごとドサッと」投入。まいたけも手でざっくりと割って入れるため、まな板や包丁を使う必要がありません。調理の際のポイントとして、「サバ缶ときのこに水分があるので水は少なめにするのがポイント！」と解説しており、水加減はお米2合に対して1.5合の目盛りに合わせます。また、具材が入っているため予約炊飯はNGとのことです。
炊き上がったご飯は、しゃもじでサバとまいたけを好みの大きさに崩しながら混ぜ合わせます。お茶碗に盛り付け、キッチンバサミで大葉を刻んで散らせば、風味豊かな炊き込みご飯の完成です。動画後半では、サバ缶とまいたけの組み合わせが「骨活ゴールデンコンビ」であると栄養学的な視点からも解説。サバ缶の豊富なカルシウムと、まいたけに含まれるビタミンDが、骨の健康をサポートすると語っています。
手軽に美味しく栄養が摂れる「ズボラ炊き込みご飯」。忙しい日の献立や、余った際のおにぎり用にも、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・お米 2合
・しょうゆ 大さじ2
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ1
・水 1.5合の目盛りまで
・サバ水煮缶 1缶（180g）
・まいたけ 小1パック
・大葉（お好みで） 適量
［作り方］
1. 炊飯器の釜に研いだお米を入れ、しょうゆ、酒、みりんを加える。
2. 水を1.5合の目盛りまで入れる。※サバ缶ときのこから水分が出るため、少なめにするのがポイント。
3. 調味料が均一になるようによく混ぜる。
4. サバ水煮缶を汁ごと全て入れる。
5. まいたけを手でざっくりと割って加える。
6. 通常モードで炊飯する。※具材が入っているため、予約炊飯はNG。
7. 炊き上がったら、サバとまいたけをお好みの大きさにしゃもじで崩しながら全体を混ぜ合わせる。
8. 器に盛り、お好みで大葉をハサミで刻んで乗せれば完成。余ったご飯はラップに包んでおにぎりにし、冷凍保存するのもおすすめ。
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\管理栄養士のラクして美味しいズボラごはん／ 🍳仕事終わりでお疲れの夕飯に 🍳健康が気になり始めた方の自炊デビューに 🍳ササッと食べたい腹ペコなあなたへ 管理栄養士だけど、家では気軽に作れる ズボラ自炊レシピを発信しています😋 お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！