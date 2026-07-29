「病院の待合室、順番がきました。『次の方〜、ぱんくーん』」

「（犬）ぱんくんはいませーん」



【写真】お父さんの後ろに隠れたぱんくん

そんなコメントとともに投稿された柴犬の写真が、Xで注目を集めています。写っているのは、「ぱん」くん（11歳・男の子）です。



診察の順番が近づくなか、ぱんくんが身を寄せたのは、一緒に来院したお父さんの後ろ。体の大部分は隠れていますが、ぴんと立った耳や巻いたしっぽがのぞいており、見つからないようにしているかのような姿が捉えられています。



投稿には、「うまく隠れたね（笑）」「うんうん、いません」「隠れる勢いが良くてかわいい」「見つからないことを祈ります」「本人は隠れているつもりなんだよね、きっと」「かくれんぼしてて、めちゃくちゃかわいい（笑）」「かわいい立ち耳と立派な巻尾は隠しきれないのですね」といった声が寄せられました。



病院が苦手なぱんくん 初めてお父さんの後ろへ

飼い主のGreenさん（@greenchan0718）によると、ぱんくんは病院へ向かう車の中から、不安そうな様子を見せるといいます。



「病院へは車で向かうのですが、車に乗るといつも怖がって震えてしまいます。病院に着くと鳴き叫んだり、椅子の下に潜ったりします。毎回いろいろと抵抗を試みるのですが、お父さんの後ろに隠れるのは、このときが初めてでした」



普段から怖がりで臆病なところがあるというぱんくん。病院が大の苦手で、待合室では大騒ぎになるのだとか。



「いつも鳴き叫んでしまうので、ほかの飼い主さんたちが、たまらず笑ってしまうこともあります。病院に来ている子たちの負担になるのを避けるため、呼び出しベルをもらって外で待つことにしています。飼い主としては申し訳ないやらで、いつも緊張します」



このあと診察を受けたぱんくんは、無事に処置を終えることができました。



「診察台に上がると、すぐに飛び降りようとするので、しっかり保定していただきました。処置をしてもらっているあいだ、ずっと断末魔のような鳴き声を上げるので、飼い主は冷や汗ものでした」



一方、普段のぱんくんは、とても穏やかな性格だといいます。



「とてもおとなしい子で、犬以外の動物とは仲良くできます。シニアになってから、病院でお世話になる機会が増えました。ぱんくんを全力でサポートしていきたいと思っています」



苦手な病院で、なんとか身を隠そうとしたぱんくん。飼い主さんはこれからも、年齢に応じたケアを続けながら、その暮らしを支えていきます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）