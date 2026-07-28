困難を乗り越え、初の偉業を達成した。

【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い、日本語習得、「腹違いの兄貴」

名古屋場所で自身3度目の賜杯を抱いた関脇安青錦（22）。26日の千秋楽は接戦に次ぐ接戦だった。

本割では3敗の関脇熱海富士と対戦し、一方的に押し出されて3敗目。大関霧島も3敗をキープし、昨年1月場所以来となる3力士の巴戦が決定した。

クジの結果、最初に対戦したのは熱海富士と霧島。熱海富士がこれに勝利すると、負傷を抱える左足を気にしながら安青錦が土俵に上がった。本割ではあっけなく敗れたものの、左で前まわしを掴むと執念の寄り切り。続く霧島には低い前傾姿勢で頭をつける、得意の形で寄り切った。

安青錦はカド番だった先場所をケガで全休し、大関から陥落。直後の場所で2ケタ勝利すれば復帰できる“大関特例”で返り咲いた力士は過去7例。しかし、優勝でその条件をクリアしたのは安青錦が史上初となった。

インタビューでは「やり切ったなって感じです」と話すと、「師匠（安治川親方=元関脇安美錦）と話して、10番じゃなくて優勝を目指してやろう、と。ケガをして関脇に落ちて、自分自身悔しさはあった。でも、『ここで終わる人間じゃない』という思いが強かった」と続けた。

安青錦は今年3月から5月にかけて左足を痛め、先場所は全休。今場所も左足にテーピングを施し、8日目の19日には左足の爪が浮いて出血した。角界では「2ケタ勝ったら休場するのでは」と言われながら、千秋楽の「1日3番」という試練までも乗り切った。

ある角界OBは「これまでとは違う取り口が奏功した」と、こう続ける。

「安青錦は低い前傾姿勢で頭を相手の体につけ、じっくり相撲を取るのが持ち味。しかし、対戦相手に研究されつつあり、3月場所は負け越し。今場所も左足のケガの影響もあってか、踏ん張れずに後退する場面も多かった。そんな安青錦が優勝できたのは土俵際のうまさに加え、上半身のパワーです。元々、腕力と握力に長けた力士。多少強引でも、上半身の力が強いから投げが決まる。相手にすれば『やっかいな安青錦を土俵際まで追い詰めた』と油断もあってか、14日目の尊富士のように、詰めが甘くなって得た星も何番かあった」

決まり手にもそれが表れている。安青錦が上手投げで勝ったのは通算4番だが、うち2番が今場所だ。「これまでは流れの中で出していたのが、今は不利な体勢からでも力任せに投げている」とは前出のOBだ。

一方、気がかりなのが左足の状態だ。安治川親方も「いつストップをかけるか考えていた」と話すなど、万全には程遠い。

「少なくとも8月の夏巡業は厳しいのではないか。今場所のような取り口だと、更なる故障も心配です。強引な投げで足腰を痛めた力士は数知れず。かつての千代の富士のように肩を故障したケースもある。安青錦は主に痛めていない方の右足を軸に投げを打っていたが、途中から右足にもテーピングを巻き出した。幕内の平均体重は現在、160キロ前後だが、安青錦は142キロ。いわゆる『小兵』の部類で、体にかかる負担は大きい。これまでのような前傾姿勢で頭をつける相撲ならば負担も少なかったが、多くの力士に対策を取られていますからね。仕方ない面もあるのでしょう」（若手親方）

来場所から2度目の大関となる安青錦。試練はまだまだ続く。

◇ ◇ ◇

優勝インタビューの応答でも分かるように、安青錦は日本語が非常に堪能だ。いったいどうやって覚えたのか。そもそも、どうやって相撲と出会ったのか。日刊ゲンダイのインタビューでは「腹違いの兄」という単語も飛び出して…。関連記事 【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い、日本語習得、「腹違いの兄貴」 もご一読を。