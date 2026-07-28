永野、生放送で若手俳優に“重いビンタ2発”「警察が来ました」 放送事故級の一部始終を回顧
ピン芸人の永野が、25日放送のTBS系『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。過去の“放送事故”級のエピソードを打ち明ける一幕があった。
【動画】ビンタ事件も！芸人・永野が次々に暴露したエピソード
日本テレビ系『PON！』での出来事として、永野は「生放送で、お天気お兄さんみたいな方がいて、その方が不良漫画をテーマにした舞台に出るっていうので、学生服で“不良キャラ”みたいにやっていて。その時、僕に絡んできたんですよ。『おい、お前、舞台来てくれるのかよ！』って。そこで、フロアディレクターが（カンペで）『永野さん、何かアグレッシブな返しを!!』っていったんで、重いビンタ2発やったら、通報があって、愛宕署の警察が来ました」と回顧。加藤浩次から「誰が通報したの？」と向けられると「視聴者の方が…勇敢な方が…。真面目にやっただけなんですけど」と語っていた。
永野は昨年12月、関根勤のYouTubeチャンネルでもこのエピソードを披露。「あの子は多分“おりゃ”とか向かい合ってきて、キスするみたいな」「そういうので照れ笑いするのをしたいというのが伝わってきて」と“絡み”のイメージを予想。「変な反抗心が出まして」「ぬるいなと」と感じ、「午前11時に小柄な人間が、八頭身のやつをビンタしたら、自分だったら晴れやかな気持ちになるなって」と思い切り「バシーンっていって」とビンタ。さらに「1発だったらなんか…そういうものなのかなって思われても嫌だから、2発重いのをいきまして」と説明した。
相手の反応は「冗談ですよねって顔をしてたんですよ。まだ生放送中で」としたが、「なんかそのぬるさがイヤって。だからCMまでムッとしてやろうと思って」。その後CMに入ったという。永野はさらに、“真犯人”を暴露。「メインMCの（ますだおかだ）岡田さんが小声で『もっといけるやん』って焚きつけてたんです。マイクに入らないような声で」「言うこと聞いてただけ」と暴露した。
当時の細かな状況について「そのお兄さんは、バラエティってこんなっすよねって顔をしたんです。俺もバラエティわかってないけど、俺以上にわかってないのに…」と不満を明かし、「2発重くいった自分も悪いし、岡田さんが“ジェネリックさんまさん”というか…」「さんまさんを気取ってたんですよ、普段は暗い人なのに」と説明。その後、「愛宕署の警察が来たんですよ」と、生放送中に暴力をふるっていると視聴者から通報があり、警察がかけつけたことを説明。演出だったということで「全然朗らかに終わった」としていた。
【動画】ビンタ事件も！芸人・永野が次々に暴露したエピソード
日本テレビ系『PON！』での出来事として、永野は「生放送で、お天気お兄さんみたいな方がいて、その方が不良漫画をテーマにした舞台に出るっていうので、学生服で“不良キャラ”みたいにやっていて。その時、僕に絡んできたんですよ。『おい、お前、舞台来てくれるのかよ！』って。そこで、フロアディレクターが（カンペで）『永野さん、何かアグレッシブな返しを!!』っていったんで、重いビンタ2発やったら、通報があって、愛宕署の警察が来ました」と回顧。加藤浩次から「誰が通報したの？」と向けられると「視聴者の方が…勇敢な方が…。真面目にやっただけなんですけど」と語っていた。
相手の反応は「冗談ですよねって顔をしてたんですよ。まだ生放送中で」としたが、「なんかそのぬるさがイヤって。だからCMまでムッとしてやろうと思って」。その後CMに入ったという。永野はさらに、“真犯人”を暴露。「メインMCの（ますだおかだ）岡田さんが小声で『もっといけるやん』って焚きつけてたんです。マイクに入らないような声で」「言うこと聞いてただけ」と暴露した。
当時の細かな状況について「そのお兄さんは、バラエティってこんなっすよねって顔をしたんです。俺もバラエティわかってないけど、俺以上にわかってないのに…」と不満を明かし、「2発重くいった自分も悪いし、岡田さんが“ジェネリックさんまさん”というか…」「さんまさんを気取ってたんですよ、普段は暗い人なのに」と説明。その後、「愛宕署の警察が来たんですよ」と、生放送中に暴力をふるっていると視聴者から通報があり、警察がかけつけたことを説明。演出だったということで「全然朗らかに終わった」としていた。