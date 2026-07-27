俳優・堺雅人主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズン（日曜・後9時）の第1話（第11話）が26日に放送され、「メタルギアソリッド」シリーズや「DEATH STRANDING」シリーズを手掛けるゲームクリエイター・小島秀夫氏がサプライズ出演を果たした。

第2シーズン初回（第11話）は、テントへの潜入作戦に参加していた別班員5名が何者かに拉致されるという緊迫の事態で幕を開けた。5人の中には、乃木とのタッグで第1シーズンで暗躍した黒須駿（松坂桃李）も含まれており、5人はそれぞれイスラエル、トルクメニスタンなど世界各地に貨物便を利用して運ばれていることが、別班のスーパーコンピューター「AI ハヤト」（高山みなみ）によるリサーチで発覚した。

この拉致に関わる情報を漏らした人物の候補として、さまざまな人物がモニターに映し出させた。その中の一人、「警視総監・綿貫賢」役を、小島秀夫氏が演じた。

小島氏は世界で最も有名なゲームクリエイターの一人。めがね×ヒゲ姿がトレードマークだが、今回はめがねもひげもない姿。ファンからは「メガネなし＆カッチリした髪型で気づかんかった」「これ見つけるの無理だろ」「リアタイで見てましたが全く気づかずでした」と驚く声が上がった。

小島氏は放送後、「TBS日曜劇場『VIVANT』の11話にカメオ出演しています」とXで報告。「眼鏡を取り、オールバックにして、衣装を着て、挑みましたが、警視総監としては“若すぎる”、“髭は実例がない”ということで、CGで調整されました」とまさかの情報を明かし「探してみてください」と呼びかけた。

驚きの報告に、ファンからは「これは気付かないですねw」「オープニングのクレジットで監督のお名前を拝見して、どこで出演されるのだろうとドキドキして観ていました」「ヒゲｗ別人すぎました」「ヒゲCGで消すのずるいわ笑」「クレジットでお名前確認したけど見終わって嫁さんと“どこで出た？”ってなりました」「なんか似てるなーとは思いましたがご本人だとは」とさまざまな声が上がった。