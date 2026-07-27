広末涼子、バースデーライブで実感「大切なみんなに支えられている」 美脚スラリなミニ丈衣装も
俳優の広末涼子が26日、自身のインスタグラムを更新。18日、24日、25日に東京・丸の内のコットンクラブでバースデースペシャルライブを行ったことを報告した。
【写真】美脚スラリなミニ丈衣装も！広末涼子、バースデーライブで感謝
広末は、美脚がスラリと映えるミニ丈衣装のショットなどを添えて「大切なみんなに支えられている、と改めて実感させていただいた3日間でした。応援してくださる皆様に心から、感謝しています。本当にありがとうございました」と記した。
広末をめぐっては昨年4月に、事後後に搬送された静岡・島田市内の医療機関で看護師に暴行しけがをさせた疑いで逮捕、送検されていた。その後、処分保留で釈放されたが、公式サイトで双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。芸能活動の休止を発表。その後、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪で略式起訴され、今年4月に活動再開を発表していた。
【写真】美脚スラリなミニ丈衣装も！広末涼子、バースデーライブで感謝
広末は、美脚がスラリと映えるミニ丈衣装のショットなどを添えて「大切なみんなに支えられている、と改めて実感させていただいた3日間でした。応援してくださる皆様に心から、感謝しています。本当にありがとうございました」と記した。
広末をめぐっては昨年4月に、事後後に搬送された静岡・島田市内の医療機関で看護師に暴行しけがをさせた疑いで逮捕、送検されていた。その後、処分保留で釈放されたが、公式サイトで双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。芸能活動の休止を発表。その後、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪で略式起訴され、今年4月に活動再開を発表していた。