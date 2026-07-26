「受注販売決定きたああああああ」3COINSの「HELLO KITTY×3COINS」が話題。各5点までの良心設計に反響
「発売日にスリコ行ったらほとんどなくなってた」というほどの争奪戦になっていた「HELLO KITTY×3COINS」が、PAL CLOSET限定で受注販売されることになり、SNSで喜びの声が広がっています。
【写真を見る】受注販売される「HELLO KITTY×3COINS」
購入点数は1会計につき各商品5点まで。対象アイテムは、ツールボックス（1100円）、筆箱風小物入れ（660円）、財布風付箋セット（550円）、ダストボックス（660円）、リュック風キーホルダー（1100円）、マルシェバッグ（880円）など幅広いラインナップです。
なお、お届けは2026年11月中旬頃の予定で、通常販売分とは別に発送されます。予約商品向けのポイントアップや送料無料の対象外となる点には注意が必要です。
初回販売で手に入らなかった人も注目の「HELLO KITTY×3COINS」、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)
【写真を見る】受注販売される「HELLO KITTY×3COINS」
1会計5点まで、PAL CLOSET限定の受注販売がスタート「HELLO KITTY×3COINS」は7月18日（土）に通常販売がスタートしたコラボアイテムですが、より多くの人に商品を届けるため、PAL CLOSET限定であらためて受注販売が行われることになりました。受注期間は7月23日（木）から7月29日（水）23時59分まで。数量限定・先着順・抽選ではなく、注文数に応じて生産する仕組みです。
なお、お届けは2026年11月中旬頃の予定で、通常販売分とは別に発送されます。予約商品向けのポイントアップや送料無料の対象外となる点には注意が必要です。
SNSでも「行かれなかったから嬉しい」と反響この投稿には「各5点までなの良心的！子供も欲しがってたのでまとめて買ったほうが送料安くなるもんね」「受注販売決定きたああああああ」「スリコのキティちゃん受注ありがたやぁ」「よかった、行かれなかったから嬉しい」「これ発売日にスリコ行ったらほとんどなくなってた。最近こういうの争奪戦すごすぎ」といったコメントが寄せられています。初回販売で買えなかった人たちを中心に、再チャンスを歓迎する声が目立ちます。
初回販売で手に入らなかった人も注目の「HELLO KITTY×3COINS」、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)