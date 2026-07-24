あさって26日日曜は、土用の丑の日です。ウナギを食べる方も多いのではないでしょうか。今年は県内のスーパーでもウナギが例年より安くなっています。

（記者）「もうすぐ土用の丑の日。美味しそうなウナギが並んでいるが驚きなのが値段、お買い得」

鹿児島市東開町のイオン鹿児島店です。土用の丑の日の特設コーナーがつくられていました。

かば焼きの価格を見ると、国産ウナギは1尾1922円と、去年より200円ほど安く。大豊漁だった中国産は1尾800円台のものもあり、3～4割ほど値下がりしています。

その背景にあるのが、ウナギの稚魚＝シラスウナギ漁の回復です。

鹿児島は国内有数のシラスウナギの産地ですが、県によりますと、昨シーズンの漁獲量は2年連続で1トンを上回りました。また、ウナギの養殖が盛んな中国でも稚魚が豊漁とみられています。

（客）「だいぶ安くなった、買いやすくなった。（ウナギは）疲れがとれる」

（客）「安くなったと感じる。安いに越したことはない」

イオンでは、手軽なウナギの弁当や、家族や仲間とシェアできる大きなかば焼きなど商品のバリエーションも増やし、ウナギの需要をさらに取り込みたい考えです。

（イオン九州 黒葛頌悟さん）「たくさんウナギを食べて今年の暑い夏を乗り切ってもらえたら」

ウナギ専門店は？

（記者）「暑い日が続く中で食べたくなるのが焼きたてのウナギ。厨房では香ばしい匂いが」

鹿児島市の「うなぎのやまげん加治屋店」です。ウナギはすべて県内産です。

「夏の時期は1日200～300本焼く。暑い。皆さんのためにお客さんのために」

店では土用の丑の日に、例年1000食ほどのうな重やうな丼を提供しています。

（客）

「おいしい。年に1回2回だから」

「（丑の日が）今年は日曜なので多いのできょう（来た）」

（客）「夏暑くて元気つけようと。特別な感じがしていい」

店ではシラスウナギの豊漁でウナギの仕入れ値は下がったといいます。しかし、コメなどの食材や炭などの燃料が高騰したため、商品の価格は据え置きました。

（客）「物価が上がっている中で据え置きの金額はありがたい」

（うなぎのやまげん・加治屋店 松岡義仁営業主任）「喜んでもらえるように精一杯頑張っていきたい」

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