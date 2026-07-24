知り合いの居酒屋で「会計5万円」でも“現金払い”する夫…「クレカは手数料が申し訳ない」と言いますが、そんなに引かれるものですか？ お店が「月商100万円」の場合いくら残る？ メリット・デメリットを確認

5万円の会計で引かれる手数料はどれくらい？

クレジットカードで決済が行われた際、お店側はカード会社に対して「加盟店手数料」を支払う必要があります。

この手数料率は、店舗の業種や規模によって異なりますが、個人経営の居酒屋などの場合、一般的に「売上の約3～5％」が相場です。今回は間を取って「手数料率3.5％」と仮定して、具体的な数字を見てみます。

5万円の会計に3.5％の手数料がかかると、引かれる金額は1750円となります。夫が現金で支払ったことにより、お店側はこの手数料負担を回避できたことになります。飲食店にとって1750円の純利益を出すのは簡単ではないため、これだけでも小さくない貢献です。

次に、お店全体の規模で見たらどうでしょうか。月商100万円の小さな居酒屋を例に比較してみます。



すべて現金払いの場合：手数料は0円。手元に残る金額は100万円

すべてクレカ払いの場合：手数料は3万5000円。手元に残る金額は96万5000円



この場合、1ヶ月の差額は3万5000円、1年間で42万円もの利益が手数料として消えてしまう計算になります。個人経営の小さなお店にとって、この差は死活問題といえるでしょう。夫が「申し訳ない」と感じるのにも、非常に深い合理性があることが分かります。



お店側から見た「現金払い」の隠れたコスト

ここまで見ると「現金払いが一番ありがたいのでは？」と思えますが、実は現代の現金決済には、クレジットカードとは別の「重いコスト」がのしかかっています。それが、近年引き上げが続いている「メガバンクなどの現金取扱手数料」です。

居酒屋の売上には多くの硬貨が含まれますが、これを口座に預けようとすると、現在は多くのメガバンクで手数料が発生します。例えば、みずほ銀行の場合、窓口での硬貨入金は100枚まで無料ですが、101～500枚で550円、501～1000枚では1320円もの「大量硬貨取扱手数料」が差し引かれます。

仮に週末に窓口へ持参した売上の中に硬貨が700枚混ざっていれば、それだけで1320円が銀行の手数料に消えてしまいます。5万円の会計であっても、小銭を多く含む現金であれば、銀行に預ける時点でクレジットカードの手数料（1750円）を払うのと大差ない、あるいはそれ以上のコストになるのが今のリアルな現状です。

さらに、お釣り用の硬貨を準備する際にも、銀行での両替ごとに数百円の手数料が徴収されます。「現金を維持するためだけにコストがかかる」のが、現代の金融インフラの落とし穴と言えます。

さらに、現金払いには店舗運営上のデメリットも伴います。営業後に現金を1枚ずつ数え、売上データと照合する「レジ締めの負担（人件費）」が発生するほか、店舗に現金を置いておく盗難リスクや、銀行へ運ぶ際の手間と危険が伴います。

このように、現金は決して「コストゼロ」ではなく、「銀行に支払う手数料」や「管理の手間」という形で、クレジットカードとは別の経費がしっかり発生しているのです。



知り合いの店や個人店では、結局どう支払うのが一番親切なのか

キャッシュレスの手数料も、銀行の硬貨取扱手数料も重い現代。本当に応援したい個人店で迷ったときのスマートな選択肢は、次の3つです。



・お札（1万円札など）でスマートに現金払いする

5万円の会計をすべて紙幣で支払えば、お店は銀行の硬貨取扱手数料を回避できます。お札のまま仕入れや経費の支払いに直結できるため、手数料を一切引かれることなく100％お店の利益に還元できるのが魅力です。



・「QRコード決済」を利用する

QRコード決済は、クレジットカードに比べ加盟店手数料が1.98%～程度と低く抑えられているのが特徴です。お店側のコスト負担を軽減できるだけでなく、デジタル管理されるため銀行入金の手間も省けます。



・お店側の本音（どちらが助かるか）をそれとなく聞いてみる

「仕入れ資金のために現金がほしい」「レジ締めが楽なクレカが嬉しい」など、店舗の資金繰りによって本音は様々です。「どっちが助かる？」とフランクに確認するのも、知人のお店ならではの深い気遣いと言えます。



まとめ

高額な会計ほどカードで払いたくなるのが現代の感覚かもしれませんが、夫が5万円を現金で支払った背景には、「大切な知人のお店に、100％の利益を届けたい」という確かな優しさがあります。

家計としては、ポイント（5万円の1％なら500円分など）が貯まらないという側面はありますが、それ以上の価値がある「思いやり」の形と言えるでしょう。

次回、同じように知人のお店で高額な会計をする際は、「すべて1万円札などの紙幣で支払う」ことを意識してみてください。そうすれば、銀行の手数料に邪魔されることなく、夫の優しさを100％そのままお店に届けることができますよ。

執筆者 : 宇野源一

AFP