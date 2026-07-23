元BE:FIRSTで俳優の三山凌輝（27）の所属事務所の公式Xが23日に更新され、来月11日に出演を予定していたダンスイベントへの出演を見送ることを伝えた。

「『第一生命presents 6 ON DANCEの日 2026』について」と書き始め、「RYOKI MIYAMAは諸般の事情により、本公演への出演を見送ることとなりました。出演を楽しみにしてくださっていた皆様、ならびに関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と出演見送りを発表し、謝罪した。

三山をめぐっては、23日発売の「週刊文春」（文芸春秋）が、元宝塚トップ娘役の女優・花乃まりあ（33）が連日密会していることが報じられた。2人は現在上演中のミュージカル「愛の不時着」で三山が主演、花乃がヒロイン役で共演している。三山は昨年8月に女優趣里（35）との結婚を発表し、翌月第1子が誕生。花乃も既婚子持ちで“ダブル不倫”疑惑が浮上した。

三山と花乃は22日、報道を受けてともにおわび文を掲載。三山は所属事務所を通じ、「舞台での役作りを目的として、2人で過ごす時間があったことは事実。その方法や自身の立場に対する認識が甘く、不適切な行動であった」とし、花乃は自身の公式サイトにて「本人も自身の認識の甘さや判断の至らなさを重く受け止めております」とマネジメント名義で謝罪した。