オールスターに出場する全選手が決

発表された“最後の1人”にプロ野球ファンが沸き立った。日本野球機構（NPB）は22日、「マイナビオールスターゲーム2026」の最終出場選手を決めるプラスワン投票の結果を発表。セ・リーグは巨人の坂本勇人内野手、パ・リーグはソフトバンクの柳田悠岐外野手が選ばれ、「涙でてきた」「アツすぎる」と歓喜するファンが続出した。

今年のオールスターに出場する全62選手が決まった。ラストでメンバー入りしたのは1988年生まれのベテラン2人。20年目を迎えた坂本は通算14度目（出場辞退2度）、16年目を迎えた柳田は通算9度目（出場辞退2度）の夢舞台となる。37歳コンビが東京ドーム（28日）と富山市民球場（29日）で開催されるオールスターを盛り上げる。

最後に待っていた“サプライズ”にファンは大興奮。SNS上には「えぇ、坂本と柳田が!?」「これこそ夢がある」「これぞオールスター」「これは文句ないでしょう」「坂本とギータのオールスター選出で泣きそう」「東京ドームで坂本勇人神見られるの神すぎる」などのコメントが寄せられていた。

21日時点で坂本は44試合に出場して打率.152（99打数15安打）、4本塁打、14打点。柳田は77試合に出場し打率.257（269打数69安打）、11本塁打、36打点をマークしている。大舞台で何度も輝きを放ってきた2人のスラッガーが、オールスターでどんな姿を見せてくれるか。早くもファンの期待が高まっている。（Full-Count編集部）