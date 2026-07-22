元宝塚トップ娘役の女優・花乃まりあ（33）の公式サイトが22日に更新され、一部週刊誌による元BE:FIRSTで俳優の三山凌輝（27）との報道ついて声明を発表した。

この日、文春オンラインが公演中のミュージカル「愛の不時着」で共演している2人が高級ホテルで裏切り愛などと報じていた。

公式サイトは、花乃まりあマネジメント名義で声明を掲載。「花乃まりあに関する一部報道について」のタイトルで「このたびは、花乃まりあに関する一部週刊誌の報道により、関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけすることを、心より深くお詫び申し上げます」と報道について謝罪した。

今回の報道について「本人に事実関係を確認したところ、共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実です」と“密会”を認めたという。

あくまで「舞台の役を深めることが目的」だったと説明しつつ「結果として不適切な判断であったことは事実であり、本人も自身の認識の甘さや判断の至らなさを重く受け止めております」と、誤解を招く行動であったとした。

そして「改めまして、このたびの件につきまして、皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを真摯に受け止め、心より深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪を重ねた。

花乃は21年6月に一般男性と結婚し、24年7月に第1子を出産していた。