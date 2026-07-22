◇ア・リーグ ブルージェイズ2-12レイズ（2026年7月21日 トロント）

ブルージェイズは21日（日本時間22日）、本拠地でレイズに2-12と大敗し3連敗で借金は今季ワーストの9となった。ア・リーグ東地区で最下位に沈む。

本拠地「ロジャーズ・センター」は、球団を温かく見守るファンが集まることで有名。この日も低迷中ながら4万2881人の大観衆がナインに声援を送った。

だが、5回を終了すると球場の雰囲気が一変した。初回の3失点から失点が続き、5回には8失点目を献上。敗色濃厚となった。するとファンの間からはチームにブーイングを送る異例の光景が見受けられた。同球場でブルージェイズに対してブーイングが発生することは珍しく、それだけファンもストレスをためている証拠となった。

そして事態急変は止まらず。4万人を超えていた観衆が、試合後半戦に入ると試合に見切りをつけて次々と席を立ち姿を消し続けた。試合終盤には観衆は半分以下に。一方で勝利への「願」をかけて、上半身裸となって声援を送る「Tarps Off（シャツ脱ぎ）」が発生し、野太い声の声援が場内に響き渡った。

満員の観客なら席を移動できず「Tarps Off」を実施することは不可能。それだけ、空席が生じて集団をつくりやすい環境が整ってしまった。9回には野手のストローが登板する事態。シュナイダー監督も大敗の試合後には「気分がいいわけがない」とご立腹だった。