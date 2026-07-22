京急電鉄公式X（@keikyu_koho）の投稿が、鉄道ファンや沿線住民の間で大きな注目を集めています。2022年に惜しまれつつ姿を消した「パタパタ」ことフラップ式発車案内表示器が、最新のデジタル技術をまとって上大岡駅に復活しました。



【動画】パタパタパタ…小気味いい音が、旅情をそそります

液晶なのに「パタパタ」動く！

京急電鉄の発表によると、7月2日の始発から上大岡駅の発車案内表示器がリニューアルされました。新しく採用されたのは、かつてのフラップ式案内表示器をイメージした「デジタルパタパタ」です。一見すると現代的な液晶ディスプレイですが、表示が切り替わる際には、かつての「パタパタ」のように画面上のパネルが回転するようなアニメーションが流れます。この投稿に対し、Xのコメント欄には復活を喜ぶ声や、京急の遊び心を称賛する声が相次いで寄せられています。



・「こうした遊びが心和ませる」

・「控えめに言って、『最高です！』」

・「デジタル装置であえてアナログ効果を演出！費用も掛かっているはずですが、京急さん、グッジョブ」

・「パタパタがまた見られるのうれしすぎる」



また、展示会でスピーカーからの音声演出に気づいたユーザーからは「芸が細かい」との声が上がっているほか、「京急川崎駅にも採用お願いします！」「いつかまた金沢文庫にも」「全国の空港もこれにしてほしい」など、他の駅や施設への導入を期待する声も多く見られます。



1986年12月25日、京急川崎駅（当時:京浜川崎駅）に設置されたフラップ式列車発車案内表示器。パタパタと音を奏でることから「パタパタ」と呼ばれ親しまれてきました。多くの駅で活躍してきましたが、京急では京急川崎駅が最後のパタパタとなり、2022年2月に引退。当時は「パタパタ発車案内装置引退記念乗車券」が発売されるほど大きなニュースとなり、多くの人々がその別れを惜しみました。



あれから約4年。京急川崎駅で鳴り響いていたあの懐かしい音と動きが、最新のデジタル技術と融合し、上大岡駅のホームに見事なカムバックを果たしています。



▽出典

・京急 公式／京急最後の「パタパタ」発車案内装置が引退しました。

https://www.keikyu.co.jp/cp/patapata/