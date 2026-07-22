【MLB】アスレチックス23歳新人、自打球直撃で「睾丸破裂」 メジャー初アーチ直後の打席でまさかの“悪夢”
アスレチックスの23歳ジョシュア・クロダ＝グラウアー内野手は20日（日本時間21日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「5番三塁」で先発出場。5回表の第3打席に自打球を下腹部に当てて途中交代、睾丸破裂の重傷を負った。
試合後には手術が行われ、現在は安静にしているという。米複数メディアが報じた。
■痛みに耐えて安打を放つも……
クロダ＝グラウアーはこの試合、2回表の第1打席に左中間へのメジャー初アーチを記録。歓喜の一打に笑顔を見せたが、5回表の第3打席、2死一塁から初球の内角スライダーを打った打球が下腹部に直撃。脂汗をかきながらもプレーを続行し、中前打を放った。
その後クロダ＝グラウアーは三塁守備もこなしたものの、途中交代。球団からは睾丸破裂の重傷を負っていたと発表された。『ジ・アスレチック』ほか米複数メディアによると、試合後には手術が行われ、現在は安静にしているという。
23歳のクロダ＝グラウアーは、2024年のドラフト3巡目全体75位でアスレチックスに入団。今季6月29日（同30日）にメジャー初昇格を果たすと、ここまで16試合で60打数25安打、打率.417と好打を連発していた。
2019年には、当時マリナーズ所属のミッチ・ハニガー外野手が自打球を下腹部に受けて緊急手術を受けるなど、同様の事例はいくつか報告されている。