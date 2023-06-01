サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は、スペインの4大会ぶり2度目の優勝で幕を閉じた。19日（日本時間20日）の決勝でアルゼンチンを1-0で撃破。決戦前日、大挙タイムズスクエアに押しかけ“決起集会”を敢行したアルゼンチン・サポーターに「日本とは全然違う」と厳しい声が上がっている。

スコアレスのまま延長戦に突入した頂上決戦。延長後半開始早々、スペインがトーレスのゴールで先制し、そのまま逃げ切った。

決戦前日、ニューヨーク中心部のタイムズスクエアを占拠してアルゼンチン・サポーターが“決起集会”を敢行。ブラジルの新聞社「エスタド・ジ・サンパウロ」のインスタグラムは、サポーターが去った後、ゴミが散乱しているタイムズスクエアの動画を投稿した。

スタジアムを清掃して帰る日本のサポーターとは対照的な行動。世界のファンから厳しい声が上がった。

「日本なら絶対にやらない」

「アルゼンチン0-1日本」

「日本とは全然違うな」

「日本を除けばどこの国も同じようなもんだよ」

「日本からマナーを学んでくれ」

「史上最悪のファンだな」

「負けても試合後はきれいにする、誰もが日本から学べることだ」

「無礼極まりなし」

「日本人を呼んでくれ」

決勝直後にはアルゼンチン選手がスペイン選手に突っかかり、乱闘寸前となるシーンもあった。



（THE ANSWER編集部）