「日本なら絶対やらない」 W杯決勝前に批判殺到の行動 アルゼンチンサポへ「マナー学んで」
サッカー北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は、スペインの4大会ぶり2度目の優勝で幕を閉じた。19日（日本時間20日）の決勝でアルゼンチンを1-0で撃破。決戦前日、大挙タイムズスクエアに押しかけ“決起集会”を敢行したアルゼンチン・サポーターに「日本とは全然違う」と厳しい声が上がっている。
スコアレスのまま延長戦に突入した頂上決戦。延長後半開始早々、スペインがトーレスのゴールで先制し、そのまま逃げ切った。
決戦前日、ニューヨーク中心部のタイムズスクエアを占拠してアルゼンチン・サポーターが“決起集会”を敢行。ブラジルの新聞社「エスタド・ジ・サンパウロ」のインスタグラムは、サポーターが去った後、ゴミが散乱しているタイムズスクエアの動画を投稿した。
スタジアムを清掃して帰る日本のサポーターとは対照的な行動。世界のファンから厳しい声が上がった。
「日本なら絶対にやらない」
「アルゼンチン0-1日本」
「日本とは全然違うな」
「日本を除けばどこの国も同じようなもんだよ」
「日本からマナーを学んでくれ」
「史上最悪のファンだな」
「負けても試合後はきれいにする、誰もが日本から学べることだ」
「無礼極まりなし」
「日本人を呼んでくれ」