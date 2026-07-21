ホリ、実家の介護問題に切実な思い「週1で行ってても回らなくなってきたかも」 SNSでは定期的に母のもとを訪ねる報告も
ものまね芸人のホリ（49）が21日、自身のXーを更新。実家の介護問題を語った。
【写真】実家へ…ホリが定期的な報告とともに投稿している食卓の様子
ホリは「急遽実家に帰りますそして、すぐ仕事にいきます」と切り出すと、自身を取り巻く介護問題について告白。「高齢者の一人暮らし 見守りカメラ3 AirTag4機 訪問看護週2 訪問診療隔週1 ヘルパー週1 ケアマネ月1」と設備ケアのフォロー体制などをつづったが、「息子週1で行ってても回らなくなってきたかも 足腰も弱ってるので」と現状を説明した。
この切実な投稿にSNS上では「一人で背負わなくて大丈夫」「悩ましいですね」といったホリに寄り添った言葉に加え、多くのアドバイスが寄せられている。
ホリは24年4月に父の死を報告。その後はSNSで実家の母のもとを訪れていることを定期的に報告している。
【写真】実家へ…ホリが定期的な報告とともに投稿している食卓の様子
ホリは「急遽実家に帰りますそして、すぐ仕事にいきます」と切り出すと、自身を取り巻く介護問題について告白。「高齢者の一人暮らし 見守りカメラ3 AirTag4機 訪問看護週2 訪問診療隔週1 ヘルパー週1 ケアマネ月1」と設備ケアのフォロー体制などをつづったが、「息子週1で行ってても回らなくなってきたかも 足腰も弱ってるので」と現状を説明した。
この切実な投稿にSNS上では「一人で背負わなくて大丈夫」「悩ましいですね」といったホリに寄り添った言葉に加え、多くのアドバイスが寄せられている。
ホリは24年4月に父の死を報告。その後はSNSで実家の母のもとを訪れていることを定期的に報告している。