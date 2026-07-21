セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気キャラクター「ちいかわ」の劇場版「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボレーションフェアを、7月21日から開催します。

わ…ァ…えぐい… セブンイレブン×映画ちいかわコラボ商品＆グッズを全部見る！（30枚）

「単三電池」にファン騒然！

セブン−イレブンとイラストレーターのナガノさんによる漫画作品「ちいかわ」のコラボは、2024年12月から展開。今回は、7月24日公開の劇場版の舞台となる「島」をテーマに、作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品全10品が、同月18日から順次発売されます。

コラボ商品は、「映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー」（753円、以下、税込み）、「映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味」（594円）、「映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば」（464円）、「映画ちいかわ 屋台風たこやき」（429円）、「映画ちいかわ じゃがバター＆マヨネーズ」（257円）、「セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付」（321円）、「映画ちいかわ 島二郎の貝汁（あさり出汁）」（354円）、「映画ちいかわ あの屋台のケバブチキン」（321円）、「映画ちいかわ 島フルーツパフェ」（372円）、「映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー」（410円）がラインアップ。

コラボフェアでは、オリジナルグッズなどが抽選で当たる、LINEミニアプリを活用した「映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン」を実施。対象商品を一度に税込み100円または軽減税率の場合、税抜き90円購入するごとにシリアルナンバーが1つ印字されたレシートが発行されます。レシートに印字されたシリアルを集め、キャンペーンサイトから応募フォームにて応募できます。その場で当選が分かり、何回でも応募が可能です。

5シリアルで「単三電池で光る 映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット」、3シリアルで「ちいかわハチワレうさぎ柄の3種 映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ」、1シリアルで「セブン−イレブンのみ使える 映画ちいかわ QUOカードPay 1000円分」に応募できます。

SNS上では、「セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付」と「単三電池で光る 映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット」に注目が集まっています。「単三電池も売るのかな、セブン」「セブンの景品の単三電池で光る…は笑う」「セブンで単三電池も売れたら笑っちゃう」「セブン、人の心とかないんか…」「ルームライトは単三電池式だよな…？なんてもの出しやがる…」と、原作のエピソードを知る人からのコメントが寄せられています。

（C）nagano （C）ナガノ ／ 2026「映画ちいかわ」製作委員会

