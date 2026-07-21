世帯年収1100万円でも「弁当持参」で貯金は毎年300万円増　30代エンジニアが語る年間旅行費120万円の4人家族生活

年収1000万円以上あっても余裕がないと感じている人は多いが、支出をコントロールして上手くやっている世帯もある。

「今を大事にしつつ普段の費用を抑えることで投資を除いて貯金が毎年300万円くらい増えている（自動車購入費はここから出す）」

そう投稿を寄せた愛知県の30代男性（自動車関連の開発／世帯年収1100万円）は、自身年収が1000万円、妻は100〜120万円で子ども2人を育てる4人家族だ。家は平屋で乗用車を2台所有しているという男性が、家計の内訳を明かした。

宿泊旅行は年100〜120万円「妻の稼ぎをすべて旅行に」

男性の家庭では、「教育費は月6万円」。普段の生活費は、「外食を含む食費・日用品・子供の被服費・日帰り遊び」を合わせて月8万円に収めている。最近は物価高で月9万円くらいになる月もあるというが、毎月かかる額をしっかり把握・管理している様子だ。

一方で、旅行やレジャーには一定の予算を充てているという。

「宿泊旅行は年100〜120万円（妻の稼ぎをすべて旅行に）」

「3泊くらいの宿泊旅行を年に4、5回行ってる」

「毎週末どこかしらにお出かけに行ってる」

ただし、その楽しみ方には工夫がある。「宿泊旅行とお出かけは株主優待をフル活用して遊びの費用を抑えてる」とのことで、こんなメリハリをつけているそうだ。

「宿泊旅行は目的に合わせて宿泊場所を選択していて、遊びメインなら格安、宿泊メインなら良いところと使い分けてる」

「自分でやれることは自分でやって費用を抑えてる」

旅行以外の日常的な場面では、徹底した支出のコントロールが見られる。

「旅行以外での外食は月に1、2回」

「旅行でもお出かけでも持ち込み可能ならお弁当持参するようにしてる」

「コンビニは出先でどうしてもという時にしか使わない」

職場でも、飲料代を浮かせるために「会社には飲料持参して食堂以外使わないようにしてる（毎日飲料を買ってるとばかにならない）」という堅実ぶりだ。

また、日常生活におけるメンテナンスや手続きも外注しない。「自分でやれることは自分でやって費用を抑えてる（家のメンテナンス、車のメンテナンス、登記など）」と、自力で対応している。

高収入だからと気を緩めて無駄遣いをすることはなく、家族との楽しい時間や将来のためにお金を使っている男性。前述の通り「投資を除いて貯金が毎年300万円くらい増えている」という余裕が生まれているのも頷ける。

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