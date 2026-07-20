【サイレントモラハラ】気づかないうちに心が壊れる？沈黙や不機嫌で相手を支配する危険な兆候と見抜き方
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこが、自身のYouTubeチャンネルにて「【モラハラ夫】怒鳴らない・殴らないのに妻を壊す「サイレントモラハラ」5選。無視する夫はかなり危険です」と題した動画を公開した。動画では、暴言や暴力といった目に見える形ではなく、沈黙や不機嫌によって相手を精神的に追い詰める「サイレントモラハラ」の実態と、その危険性について解説している。
岡野はまず、サイレントモラハラを見抜くポイントは「沈黙や不機嫌を使って相手をコントロールしていないか」という点にあると指摘する。はっきりとした暴言がないため外からは見えにくく、返事をしない、目を合わせない、理由を言わずに不機嫌になるといった態度で、家庭内に冷たい緊張を作り出すという。この沈黙は「あなたとは話したくない」「あなたの存在を認めない」という強いメッセージ性を持ち、相手の心を確実に削っていくと説明する。
さらに恐ろしいのは、被害を受けた側が「自分を疑い始めること」だと語る。物理的な傷や明確な暴言がないため、自分が悪いのではないかと責め、相手の機嫌に合わせるようになってしまうのだという。これは夫から妻へのケースだけでなく、妻から夫への無視でも同様に発生し、「自分が頼りない夫だから」と一人で抱え込む男性も多いと明かした。
また、夫婦間だけでなく、子どもの前での沈黙が家庭全体を不安定にすることも見過ごせない問題だ。子どもは親の空気を読み、無視されている親との距離を取るなど、家庭内に孤立を生む原因になると警鐘を鳴らす。
岡野は、こうした支配から抜け出すためには「まずは記録し、感情と事実を分けて整理する」ことが重要だと結論付ける。いつ、どんな無視や沈黙があったのかを記録し、客観的に把握することが解決への第一歩となる。沈黙による支配に慣れてしまう前に、自分の感覚を取り戻し、関係性を見直すことの重要性を説いた。
岡野はまず、サイレントモラハラを見抜くポイントは「沈黙や不機嫌を使って相手をコントロールしていないか」という点にあると指摘する。はっきりとした暴言がないため外からは見えにくく、返事をしない、目を合わせない、理由を言わずに不機嫌になるといった態度で、家庭内に冷たい緊張を作り出すという。この沈黙は「あなたとは話したくない」「あなたの存在を認めない」という強いメッセージ性を持ち、相手の心を確実に削っていくと説明する。
さらに恐ろしいのは、被害を受けた側が「自分を疑い始めること」だと語る。物理的な傷や明確な暴言がないため、自分が悪いのではないかと責め、相手の機嫌に合わせるようになってしまうのだという。これは夫から妻へのケースだけでなく、妻から夫への無視でも同様に発生し、「自分が頼りない夫だから」と一人で抱え込む男性も多いと明かした。
また、夫婦間だけでなく、子どもの前での沈黙が家庭全体を不安定にすることも見過ごせない問題だ。子どもは親の空気を読み、無視されている親との距離を取るなど、家庭内に孤立を生む原因になると警鐘を鳴らす。
岡野は、こうした支配から抜け出すためには「まずは記録し、感情と事実を分けて整理する」ことが重要だと結論付ける。いつ、どんな無視や沈黙があったのかを記録し、客観的に把握することが解決への第一歩となる。沈黙による支配に慣れてしまう前に、自分の感覚を取り戻し、関係性を見直すことの重要性を説いた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。