様々な魚介類をさばく動画で人気のYouTubeチャンネル「きまぐれクック」を運営するかねこさんが2026年7月19日、Xで「空き巣」被害に遭ったことを報告した。

かねこさんは19日夜、Xを通じて「空き巣にはいられました」と投稿。破壊された玄関ドアの写真を公開した。力尽くで突破したのか、金属部分はところどころひしゃげている。

続く投稿では、「怪我はないです」とした上で、被害の詳細を明かした。

投稿に添えられた写真には、荒らされて空になった釣具棚が写っている。

「防犯カメラには死角から黒スプレーふられて無効化されてバールで侵入されました 完全に慣れた手付きの犯行でした」とも説明。

今後について、「しばらく撮影環境とセキュリティ強化のため動画頻度下がります」とした。

「SECOMもはいってますが関係なくやるやつはやるみたい」

かねこさんは、自身に寄せられたリプライにも応じ、被害について明かしている。「居合わせたら危なかった」との声には、「ほんとにそれが不幸中の幸いです」とし、「あの開け方されたらなかなか対策は厳しいとのことでした」。

「もちろんSECOMもはいってますが関係なくやるやつはやるみたいです」と、防犯対策は行っていたと告白。「逆にSECOM狙いとかもあるみたいです、、ほんとにもう日本は安全ではない国になってきてます」とした。

犯人は「犯人は2人組＋運転手1人？ でした」という。

かねこさんと親交のある調理系大食いYouTuberの谷崎鷹人（谷やん）さんは、「皆さんもおっしゃってますが かねこさんをはじめ皆さんが無事でよかったです」としつつ、「そのやり口でやられたら 対策しようがないですよね...」とリプライを送った。

かねこさんは「完全にプロの犯行 扉も素人じゃこじ開けれない頑丈なやつなのに一瞬だった」と応じ、「マジで許せないわ 空き巣は問答無用で極刑にしないと増え続けるとおもうわ」とした。

「おそらくGX狙いだったのかもしれません」

なお、かねこさんはカードゲーム「遊☆戯☆王」のコレクターとしても知られ、サブチャンネルの動画では高額カードを複数枚所有していることをたびたび明かしている。

リプライによると、今回の空き巣被害では「カードは別のセキュリティが頑丈のとこや貸金庫なので全て無事です！」という。

「車のスペアキーもとられてたのでおそらくGX狙いだったのかもしれません。別の場所ににGXはありましたんで無事でした」と、愛車のレクサスGXを狙っての犯行の可能性もあるとした。