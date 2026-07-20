松下洸平、第1子誕生を報告「家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います」 2025年7月に結婚を発表
俳優の松下洸平（39）が20日、自身のインスタグラムで第1子の誕生を報告した。
【Xより】快晴の写真とともに第1子誕生を報告した松下洸平【全文】
「盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。この度、第一子が誕生いたしました」と報告した。
続けて「我が子が優しさと笑顔に溢れた毎日を過ごせるように家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけますよう、よろしくお願いいたします」とつづった。
松下は2025年7月27日に自身のインスタグラムで結婚を発表。「大暑の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。突然のご報告となりますが、この度結婚いたしました」と報告。「未熟者ではありますが、日頃より応援してくださるファンの皆様、仕事関係の皆様、友人、家族への感謝の気持ちを忘れることなく表現者として、より一層精進していく所存です。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
松下洸平は1987年3月6日生まれ、東京都出身。2008年11月、「STAND UP!」でCDデビュー。09年に舞台『GLORY DAYS』で初舞台を踏んで以降、俳優としても舞台や映像作品で活躍している。
また、2025年のORICON NEWS毎年恒例の『第18回 女性が選ぶ“恋人にしたい有名人”ランキング』では、世の女性が“本命”としてチョコレートを贈りたいと想った男性有名人として、俳優の【松下洸平】が1位に選ばれた。
【Xより】快晴の写真とともに第1子誕生を報告した松下洸平【全文】
「盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。この度、第一子が誕生いたしました」と報告した。
続けて「我が子が優しさと笑顔に溢れた毎日を過ごせるように家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけますよう、よろしくお願いいたします」とつづった。
松下洸平は1987年3月6日生まれ、東京都出身。2008年11月、「STAND UP!」でCDデビュー。09年に舞台『GLORY DAYS』で初舞台を踏んで以降、俳優としても舞台や映像作品で活躍している。
また、2025年のORICON NEWS毎年恒例の『第18回 女性が選ぶ“恋人にしたい有名人”ランキング』では、世の女性が“本命”としてチョコレートを贈りたいと想った男性有名人として、俳優の【松下洸平】が1位に選ばれた。