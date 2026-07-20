きまぐれクックが空き巣被害にあったことを報告

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　チャンネル登録者数1500万人を超えるYouTuberのきまぐれクックが19日、Xで空き巣被害にあったことを明かした。

【写真】「空き巣にはいられました」きまぐれクックが公開した、荒らされた室内の写真

　きまぐれクックは、こじ開けられたドアの写真とともに「空き巣にはいられました」と報告。「怪我はないです　被害は釣具とカメラで総額500万くらいです」と被害額を打ち明けた。

　さらに「防犯カメラには死角から黒スプレーふられて無効化されてバールで侵入されました　完全に慣れた手付きの犯行でした。しばらく撮影環境とセキュリティ強化のため動画頻度下がります」と状況を説明。今後の活動についても言及した。