「一週間ずっと泣き言を…」中継にも映った試合後の激しい口論。なぜアルゼンチン代表DFはスペイン主将に怒りを爆発させた？ 母国メディアが報じる【W杯決勝】
ワールドカップ決勝後のピッチで、敗れたアルゼンチン代表のベテランDFとスペイン代表主将が激しく言い合う場面があった。
現地７月19日に行なわれた北中米ワールドカップ決勝で、スペインはアルゼンチンを延長戦の末に１−０で下し、世界王者に輝いた。
試合終了後には、アルゼンチン代表DFニコラス・オタメンディとスペイン代表MFロドリが口論を繰り広げる様子が中継にも映し出された。
この場面について、アルゼンチンメディア『TyC Sports』は詳細を報道。記事によれば、オタメンディは試合前にスペイン側がアルゼンチンのプレースタイルや判定について言及していたことに不満を抱いており、ロドリに対して「お前と（エメリック・）ラポルトは一週間ずっと泣き言を言っていたじゃないか」と言い放ったという。
同メディアは、スペインのキャプテンであるロドリが握手を交わそうと歩み寄った際、オタメンディが「お前は一週間ずっと泣き言を言っていた。お前とラポルト、２人ともだ。それは間違っている」と面と向かって非難したと伝えている。
一方のロドリは「何についてだ？」と困惑した様子を見せ、「敬意を払え」と応じたという。これに対し、オタメンディは「敬意は払っているが、そんな言い方はするべきではない」と反論。ロドリも引き下がらず、両者のやり取りはしばらく続いたようだ。
記事では、スペインのミケル・オジャルサバルも２人の間に入ろうとしたものの、オタメンディは応じず、口論は収まらなかったと説明している。
さらに『TyC Sports』は、オタメンディが特に問題視していたのは、ラポルトが決勝前にアルゼンチンのプレーについて語ったコメントだったと指摘。ラポルトは「最近の試合では罰せられない行為が見受けられる。特にアルゼンチン戦では相手に多くの傷跡を残すチームであり、審判はそうした行為をコントロールすべきだ」と警鐘を鳴らしていたという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地７月19日に行なわれた北中米ワールドカップ決勝で、スペインはアルゼンチンを延長戦の末に１−０で下し、世界王者に輝いた。
試合終了後には、アルゼンチン代表DFニコラス・オタメンディとスペイン代表MFロドリが口論を繰り広げる様子が中継にも映し出された。
この場面について、アルゼンチンメディア『TyC Sports』は詳細を報道。記事によれば、オタメンディは試合前にスペイン側がアルゼンチンのプレースタイルや判定について言及していたことに不満を抱いており、ロドリに対して「お前と（エメリック・）ラポルトは一週間ずっと泣き言を言っていたじゃないか」と言い放ったという。
一方のロドリは「何についてだ？」と困惑した様子を見せ、「敬意を払え」と応じたという。これに対し、オタメンディは「敬意は払っているが、そんな言い方はするべきではない」と反論。ロドリも引き下がらず、両者のやり取りはしばらく続いたようだ。
記事では、スペインのミケル・オジャルサバルも２人の間に入ろうとしたものの、オタメンディは応じず、口論は収まらなかったと説明している。
さらに『TyC Sports』は、オタメンディが特に問題視していたのは、ラポルトが決勝前にアルゼンチンのプレーについて語ったコメントだったと指摘。ラポルトは「最近の試合では罰せられない行為が見受けられる。特にアルゼンチン戦では相手に多くの傷跡を残すチームであり、審判はそうした行為をコントロールすべきだ」と警鐘を鳴らしていたという。
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