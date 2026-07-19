「この度、いろいろあり八景島のすべてがマツケンに支配される運びとなりました。そうここは、八狂島シーパラダイス」（公式HPより）

【写真】「なんでもアリなのか…」衝撃、マツケンとクラゲの“万華鏡サンバ”

そんな衝撃的なメッセージと、黄金に輝く大量の“マツケン”ともに、横浜・八景島シーパラダイスは、松平健とのコラボレーションイベント「マツケンまみれまみれ島 夏の陣」を、7月18日（土）から8月31日（月）まで開催することを発表した。

「マツケンまみれ」短期間のうちに復活のワケ

「アクアミュージアム」内の「くらげりうむ」では、“うっすら”流れるサンバとともにマツケンの周りをクラゲが舞い踊る…などパークのあらゆるエリアでコラボが開催される。

SNSでは、「上様は何処に向かわれているのか」「なんでもアリなのか…… それでいいのか上様……（震え声）」「もう意味わからん。意味わからんからこそ行きたい」「神イベ、いきます」など、戸惑いと期待の声が寄せられ、熱い視線が集まっているようだ。

今回のマツケン×シーパラのコラボイベントは、実は2回目。今年4月17日〜5月7日に開催した「マツケンまみれゆうえんち」が初の試みだったようだ。

果たして、この謎多きイベントは、なぜ短期間のうちに復活したのだろうか。広報担当者に聞いてみた。

「前回は、島内で配布した松平健さんのお面をつけて楽しんでいるお客さまが多くいらっしゃったほか、島内各所で展開した松平健さんのパネル装飾などを撮影いただき、多くのお客さまから好評のお声をいただきました。短期間での開催であったため、『もっと長い期間実施してほしい』というお声を多くいただき、今夏開催に至りました」（横浜八景島広報担当、以下同）

今回ならではの、見どころを聞いてみた。

「幅広い世代から絶大な人気があり、多くの方々に明るさや活力をお届けする松平健さんとコラボレーションイベントで、笑いや高揚感に包まれる世界観をお楽しみいただけます。GW期間での開催時に大人気だった遊園地エリアがさらに“マツケンまみれ”となって進化することに加えて、新たに水族館も“マツケンまみれ”となり、島全体がマツケンさんに支配される点が一押しポイントでございます」

シュールすぎる特別な夏を体験したい方は、ぜひ「マツケンまみれまみれ島」へ上陸してみてはいかがだろうか。

週刊女性PRIME