「神すぎるだろ」「まさにスーパースター」坂本勇人が“千両役者”の本領発揮！ 球団記録に並ぶ劇的サヨナラ3ランに本拠地沸騰「いやもう万両役者」
坂本の会心の一打で巨人が接戦を制した(C)産経新聞社
千両役者の一振りが試合を決めた。
7月17日に行われた中日戦、1−1の同点で迎えた9回2死一、二塁の場面で打席に立った巨人の坂本勇人は、齋藤綱記が投じた3球目のフォークをフルスイング。打った瞬間にそれと分かる会心の当たりは、劇的なサヨナラ3ランとなってレフトスタンドへ突き刺さった。
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坂本の今季4号に本拠地のファンは総立ちとなり、ベンチからは手荒い祝福。坂本自身も満面の笑みを浮かべ、球場は歓喜に包まれた。
SNSでは「やっぱり神はいつまでも神」「本年度の長嶋茂雄賞は決定いたしました。異論は認めない」「神 スター 良いところで打つ」「神すぎるだろ」など、称賛の声が相次いだ。
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