「こりゃすげぇ」ユニクロ韓国、スタッフの美男美女ぶりが話題に！ 「アイドル級」「マジでレベル高い笑」
ユニクロ韓国の公式Instagramは7月16日、投稿を更新。スタッフのビジュアルが注目を集めています。
【写真】美男美女過ぎるユニクロスタッフ
ネット上では「スタッフのビジュアルが高過ぎて参考にならない」「こりゃすげぇ」「マジでレベル高い笑笑」「モデルさんかと思ったらスタッフさんでびっくり」「これ本当にユニクロスタッフなの？」「美男美女はなんでも似合うから...」「アイドル級」「素晴らしい、見てみよ」などの声が上がっています。
(文:熱帯夜)
【写真】美男美女過ぎるユニクロスタッフ
「これ本当にユニクロスタッフなの？」同アカウントは韓国語で「ユニクロの新入社員はこんな風に着こなしています ユニクロのアイテムを活用した新入社員たちの夏の出勤ルック（オフィスカジュアル）をぜひご覧ください！」とつづり、スタッフの着こなしショットを7枚投稿しました。ユニクロのアイテムを使ったさまざまな夏の出勤ルックが並んでいますが、注目すべきはスタッフたちのビジュアル。まるで俳優やアイドルのような美男美女ばかりです。
スタッフたちの着こなしショットはほかにもたびたびスタッフによる着こなしショットを公開している同アカウント。6日にもサマーコレクションのアイテムを使ってスタイリングしたスタッフたちの写真を投稿しました。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)