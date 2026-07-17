【スクープ！】大谷翔平が山本由伸＆佐々木朗希＆村上宗隆と盛り上がった「シカゴの宴」写真を独占入手

大物日本人メジャーリーガー４人の極秘食事会をキャッチ

にこやかな表情の大谷翔平（32）の隣で微笑んでいるのは村上宗隆（26）。両脇には笑みを浮かべた山本由伸（27）と佐々木朗希（24）の姿。リラックスした雰囲気でカメラを見つめている。

フライデーは今回、ドジャースの大谷と今年からホワイトソックスに入団した村上との″球場外″での意外な交流姿を独占キャッチした。

ドジャースは6月13〜15日（日本時間）に、ホワイトソックスとの３連戦のためシカゴに遠征。大谷が負傷者リスト入りしている村上とベンチ間でジェスチャーでやり取りする姿が、何度かテレビ中継で抜かれ話題になっていた。

「初戦の13日には、大谷選手が村上選手に″挨拶に来なかったじゃないか″と言わんばかりに、帽子を取って一礼する姿をみせると、村上選手は球場入りが遅れた大谷選手をイジったのか腕時計を指差す仕草をしていました。すると、大谷選手は村上選手の髪型が″長すぎる″というジェスチャーをするなど、やり返していましたね」（スポーツ紙記者）

あまり外食をしない大谷が

15日の第３戦でも″ほっこり″シーンが。大谷の打球がホワイトソックスベンチに飛ぶと、村上は笑顔で帽子を両手で飛ばし″驚いた″というリアクション。その仕草に大谷も笑顔をみせていた。

「３連戦は大谷選手だけでなく、初戦に佐々木投手が登板（７失点で今季４敗目）。第２戦は山本投手が、あと一歩でノーヒットノーランとなる好投をみせ、７勝目を挙げました」（同）

敵地・シカゴで奮闘したドジャース日本人トリオ。試合が終わると、大谷は山本、佐々木に村上を加えた４人で、シカゴにある日本人が経営する料理店での″極秘″食事会を開催していたのだ。アメリカにいながら、日本で食べ慣れた肉料理の数々をたっぷり堪能したようだ。

「４人が食事をした店は、現地の日系人の間ではかなり有名。常連客にはメジャーリーガーをはじめ、地元バスケ選手なども多くいます。確か、大谷選手も過去に訪れたことがあったはず。とはいえ、彼はほかの選手と外食にほとんど行かないことで有名です。久々の再会とはいえ、シーズン中に山本投手や佐々木投手を引き連れて、村上選手と食事をしたことは驚きですね」（スポーツライター）

現地での日本人メジャーリーガー同士の交流について、元メジャーリーガーで野球解説者の藪恵壹氏が話す。

「チーム数も多いですし、なかなか日本人同士で食事に行くことは難しいんですよ。それでも大谷選手が山本投手、佐々木投手に加え、村上選手とも食事を共にしたということは、同じ左打者として彼を認めているのでしょうね」

グラウンドの内外で交遊を深めている大谷と村上。天才打者同士だからこそ、分かり合えることがあるのだろう――。

『FRIDAY』2026年7月31日号より