ラジオ沖縄の女性アナウンサーが、規格外のスタイルが際立つピタピタ衣装でロケに登場すると、千鳥の2人が釘付けとなる場面があった。

【映像】ラジオ沖縄・竹中知華アナの“規格外”水着姿

2015年までNHK『おはよう沖縄』のキャスターを7年間担当した後、現在はラジオ沖縄で人気帯番組『華華天国』のパーソナリティを務める竹中知華アナウンサー（44）。『週刊プレイボーイ』で披露したグラビアが話題になり、デジタル写真集『TOMOKA』は1万ダウンロード超えの大ヒット。そんな竹中アナが、7月14日放送の『相席食堂』で沖縄県読谷村（よみたんそん）を巡る旅に出た。

旅の始まりは、日本一大きなシーサーである「残波大獅子（ざんぱうふじし）」の前から。白と紺のボーダー柄のタイトなニットTシャツに、オレンジ系のショートパンツという出で立ちの竹中アナが満面の笑みで登場すると、大悟とノブは大興奮でVTRを一時停止する“ちょっと待てぃ!!”ボタンを連発する。

また、次の地点、冬にはザトウクジラが見られるという絶景スポットの残波岬（ざんぱみさき）灯台でも、同じ事態が発生する。緑が生い茂る遊歩道を歩く竹中アナが、残波岬にまつわるエピソードをカメラを度々振り返りながら披露したことで、そのスタイルが横からも丸わかりに。千鳥の2人はたまらずボタンを押してVTRをストップさせた。

大悟が「これさすがに、服が相当」とピタピタの衣装に釘付けになると、ノブも「そうやねん。相当やで」と強く同意する。さらに、大悟が「ビッグスクーターでジグザク運転してんのかなって思う（笑）」という独特な表現でツッコミを入れ、スタジオを笑わせていた。