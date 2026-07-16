知らなきゃ損する「年利10.3%」の衝撃、三井住友銀行Oliveの積立定期預金攻略法
ポイ活や投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【金利10.3%の衝撃】三井住友銀行oliveはかいキャンペーン 積立定期預金で18000p貰える」と題した動画を公開した。動画では、三井住友銀行の「Olive」契約者を対象とした「積立定期預金デビューキャンペーン」の全容と、最大1万8,000円相当のVポイントを獲得するための完全攻略法を解説している。
本キャンペーンは、積立定期預金「りぼん」を新規に始め、6カ月間連続で積み立てることで、積立金額に対して最大3.0%のVポイントが還元されるというもの。ネコ山氏は、最大還元額である1万8,000ポイントを狙うため、「毎月10万円を6カ月間積み立てる」設定を推奨。「年利に換算すると10.3%になる」と語り、投資ではなく貯金でこのリターンが得られるのは破格の好条件であることを強調した。
最大3.0%還元の内訳と、条件クリアのコツについても詳しく解説している。基本となる積立定期預金の利用で0.5%、「給与受取」または「定額自動入金（1度に3万円以上）」で2.0%、「外貨積立」または「SBI証券のクレカ積立（1回1万円以上）」で0.5%が加算される。ネコ山氏は、給与口座の変更が難しい人向けに「定額自動入金」を活用する裏技を提示し、判定が行われる2027年1月のみ実行すれば条件を満たせると説明した。
動画の後半では、各種条件を満たすための具体的な期限とスケジュールを一覧で提示。特典が付与される2027年3月末までは積立を継続し、付与後に解約するという出口戦略まで網羅している。知っているだけで得をする、実践的なポイ活の極意が詰まった解説となっている。
本キャンペーンは、積立定期預金「りぼん」を新規に始め、6カ月間連続で積み立てることで、積立金額に対して最大3.0%のVポイントが還元されるというもの。ネコ山氏は、最大還元額である1万8,000ポイントを狙うため、「毎月10万円を6カ月間積み立てる」設定を推奨。「年利に換算すると10.3%になる」と語り、投資ではなく貯金でこのリターンが得られるのは破格の好条件であることを強調した。
最大3.0%還元の内訳と、条件クリアのコツについても詳しく解説している。基本となる積立定期預金の利用で0.5%、「給与受取」または「定額自動入金（1度に3万円以上）」で2.0%、「外貨積立」または「SBI証券のクレカ積立（1回1万円以上）」で0.5%が加算される。ネコ山氏は、給与口座の変更が難しい人向けに「定額自動入金」を活用する裏技を提示し、判定が行われる2027年1月のみ実行すれば条件を満たせると説明した。
動画の後半では、各種条件を満たすための具体的な期限とスケジュールを一覧で提示。特典が付与される2027年3月末までは積立を継続し、付与後に解約するという出口戦略まで網羅している。知っているだけで得をする、実践的なポイ活の極意が詰まった解説となっている。
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