LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」の動画プラットフォーム「LINE VOOM」を、9月30日で終了する。サービス提供体制の見直しおよび体験価値の再編に伴うものとしている。

9月30日11時ごろをもって、LINE VOOMへのアクセスが一切できなくなる。新規の投稿作成や他ユーザーの投稿閲覧、ユーザー自身が過去に投稿したデータの閲覧や復元もできなくなる。サービス終了処理は順次実施されるため、アカウントによって利用できなくなるタイミングが異なる場合がある。

これまでに投稿したテキストや写真、動画などのデータを手元に残したい場合、バックアップ機能によるダウンロードができる。対象となるユーザーは、専用の特設サイトにアクセスし、自身のLINEアカウントでログインして画面の案内に従って申請することで、完了後にデータをダウンロードできる。ただし、LINE公式アカウントから投稿されたデータについては、ダウンロードできない。

ストーリー機能やバースデーカード機能、フォローおよびフォロワー機能といった関連機能も利用できなくなる。サービス終了後も特定の相手とつながり続けたい場合、相手が公式アカウントであれば、事前にフォローリストからトークアイコンを経由して友だち追加を行うことで、サービス終了後も情報をやり取りできる。

サービス終了後も、LINE公式アカウントから投稿された一部のコンテンツについては、LINEアプリ内の「ホーム」タブにて引き続き閲覧できる。LINE公式アカウントから投稿を行っている事業者などのユーザーは、専用の管理ツールから詳細なお知らせを確認できる。

同社はユーザーに対してこれまでの利用に感謝を述べるとともに、専用の問い合わせフォームにて本件に関する質問を受け付けている。