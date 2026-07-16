大久保佳代子、50歳を超えて“ハマった”こと明かす「めっちゃ本能解放されて…」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、16日放送の自身がMCを務める日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。50歳を超えてから“ハマった”ことを明かした。
【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真
この日のテーマは「アウトドア派VSインドア派の女」。大久保は「私、50歳超えて登山にちょっとハマっているんです」と明かし、「今年も休み取って屋久島の1000メートル級の山、太忠岳に登って」と語った。
ただ登山の数日前から腰痛を感じていたといい「登っているうちに腰が痛くなっちゃって。荷物を友達に持ってもらって、二足歩行だとつらいんで」と四つん這いという独特な姿勢で山を登ったと語った。
するとちょうど動物と同じ目線になったことで「めっちゃ本能解放されて。これだと思いましたよ！」と一言。まさかのトークのオチにMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）は「どれだ！」と強めにツッコんでいた。
【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真
この日のテーマは「アウトドア派VSインドア派の女」。大久保は「私、50歳超えて登山にちょっとハマっているんです」と明かし、「今年も休み取って屋久島の1000メートル級の山、太忠岳に登って」と語った。
ただ登山の数日前から腰痛を感じていたといい「登っているうちに腰が痛くなっちゃって。荷物を友達に持ってもらって、二足歩行だとつらいんで」と四つん這いという独特な姿勢で山を登ったと語った。
するとちょうど動物と同じ目線になったことで「めっちゃ本能解放されて。これだと思いましたよ！」と一言。まさかのトークのオチにMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）は「どれだ！」と強めにツッコんでいた。